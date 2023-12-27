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  4. Алексей БЕЛИК: На матчах Шахтера U-19 было 15-20 скаутов европейских клубов
Украина. Премьер лига
27 декабря 2023, 14:11 |
166
1

Алексей БЕЛИК: На матчах Шахтера U-19 было 15-20 скаутов европейских клубов

Тренер сообщил, что скауты следят за молодыми украинскими игроками

27 декабря 2023, 14:11 |
166
1
Алексей БЕЛИК: На матчах Шахтера U-19 было 15-20 скаутов европейских клубов
ФК Шахтер

Тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик рассказал о том, что на матчах команды в Юношеской лиги УЕФА присутствовали скауты европейских клубов.

«Все матчи на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА запомнились, футболисты получили важный опыт, соперничая с лучшими игроками и академиями Европы. Перед первым матчем я сказал, что каждый гол, поражение, результативное действие или победа – на вес золота, потому что за ними следят и оценивают нас разные скауты».

«Знаю, что на матчах присутствовало 15–20 скаутов из разных европейских команд, было важно использовать каждую минуту на максимум», – сказал Белик.

Команда в группе заняла третье место и не вышла в плей-офф.

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Алексей Белик Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА
Источник ФК Шахтер Донецк
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stalevar1250
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