Алексей БЕЛИК: На матчах Шахтера U-19 было 15-20 скаутов европейских клубов

Тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик рассказал о том, что на матчах команды в Юношеской лиги УЕФА присутствовали скауты европейских клубов.

«Все матчи на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА запомнились, футболисты получили важный опыт, соперничая с лучшими игроками и академиями Европы. Перед первым матчем я сказал, что каждый гол, поражение, результативное действие или победа – на вес золота, потому что за ними следят и оценивают нас разные скауты».

«Знаю, что на матчах присутствовало 15–20 скаутов из разных европейских команд, было важно использовать каждую минуту на максимум», – сказал Белик.

Команда в группе заняла третье место и не вышла в плей-офф.