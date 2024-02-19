Ястремская впервые в карьере проиграла два сета со счетом 0:6 за один матч
Даяна програла Веронике Кудерметовой на старте турнира WTA 1000 в Дубае
19 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) уступила «нейтралке» Веронике Кудерметовой (WTА 19) в трех сетах со счетом 0:6, 6:1, 0:6 в матче 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
Украинка впервые в карьере проиграла поединок, в которой ей сумели повесить две «баранки».
Всего на счету Ястремской теперь 12 проигранных сетов под ноль.
Что касается выигранных партий Даяны со счетом 6:0, то таких у украинки 16 в ее карьере.
Борьбу на тысячнике в Дубае продолжат две украинки из пяти изначально заявленных: Ангелина Калинина и Элина Свитолина. К сожалению, они сыграют между собой в первом раунд соревнований. Встреча состоится 19 февраля не ранее 17:00 по Киеву.
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