Коэффициент на титул Байера обрушился до низких цифр после фиаско Баварии

18 февраля состоялся матч 22-го тура Бундеслиги между командами «Бохум» и «Бавария». Игра завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 3:2.

После фиаско мюнхенского клуба букмекеры обновили котировки на фаворита чемпионата Германии 2023/24. Явным претендентом на трофей является леверкузенский «Байер». На его титул можно поставить с коэффициентом 1.16.

Отметим, что до старта сезона цифры на чемпионство подопечных Хаби Алонсо составляли 51.0.

Вторым фаворитом на титул Бундеслиги является «Бавария» – 4.50. Шансы остальных команд выглядят нереальными, котировки стартуют от 200.

Сейчас первое место в таблице чемпионата занимает «Байер» с 58 очками. У «Баварии», которая идет второй, на 8 пунктов меньше – 50.

Топ-4 фаворита на титул Бундеслиги 2023/24 по версии букмекеров: