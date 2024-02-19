Коэффициент на титул Байера обрушился до низких цифр после фиаско Баварии
Леверкузенский футбольный клуб является явным фаворитом на трофей Бундеслиги 2023/24
18 февраля состоялся матч 22-го тура Бундеслиги между командами «Бохум» и «Бавария». Игра завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 3:2.
После фиаско мюнхенского клуба букмекеры обновили котировки на фаворита чемпионата Германии 2023/24. Явным претендентом на трофей является леверкузенский «Байер». На его титул можно поставить с коэффициентом 1.16.
Отметим, что до старта сезона цифры на чемпионство подопечных Хаби Алонсо составляли 51.0.
Вторым фаворитом на титул Бундеслиги является «Бавария» – 4.50. Шансы остальных команд выглядят нереальными, котировки стартуют от 200.
Сейчас первое место в таблице чемпионата занимает «Байер» с 58 очками. У «Баварии», которая идет второй, на 8 пунктов меньше – 50.
Топ-4 фаворита на титул Бундеслиги 2023/24 по версии букмекеров:
- Байер – 1.16
- Бавария – 4.50
- Штутгарт – 200
- РБ Лейпциг – 400
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