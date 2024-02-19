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Германия
19 февраля 2024, 15:38 | Обновлено 19 февраля 2024, 16:00
705
4

Коэффициент на титул Байера обрушился до низких цифр после фиаско Баварии

Леверкузенский футбольный клуб является явным фаворитом на трофей Бундеслиги 2023/24

19 февраля 2024, 15:38 | Обновлено 19 февраля 2024, 16:00
705
4
Коэффициент на титул Байера обрушился до низких цифр после фиаско Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

18 февраля состоялся матч 22-го тура Бундеслиги между командами «Бохум» и «Бавария». Игра завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 3:2.

После фиаско мюнхенского клуба букмекеры обновили котировки на фаворита чемпионата Германии 2023/24. Явным претендентом на трофей является леверкузенский «Байер». На его титул можно поставить с коэффициентом 1.16.

Отметим, что до старта сезона цифры на чемпионство подопечных Хаби Алонсо составляли 51.0.

Вторым фаворитом на титул Бундеслиги является «Бавария» – 4.50. Шансы остальных команд выглядят нереальными, котировки стартуют от 200.

Сейчас первое место в таблице чемпионата занимает «Байер» с 58 очками. У «Баварии», которая идет второй, на 8 пунктов меньше – 50.

Топ-4 фаворита на титул Бундеслиги 2023/24 по версии букмекеров:

  1. Байер – 1.16
  2. Бавария – 4.50
  3. Штутгарт – 200
  4. РБ Лейпциг – 400

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Байер Бавария Бохум - Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига Штутгарт РБ Лейпциг котировки букмекеров азарт Хаби Алонсо
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Pavel_i_CO
Якщо Байер не зможе виграти чемпіонат, то це буде на рівні Неверкузена 2002 року
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+1
Владислав Антонов
Буде як Наполі - довгоочікуване чемпіонство, відхід тренера і повернення на "заздалегідь підготовлені рубежі".
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0
Kamon
Леверкузен по любому станет чемпионом в этом сезоне, Бавария никакая, там где Кейн, там и неудачи 
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0
Иван Качура
У Баварії є 12 турів, щоб зробити Байер Неверкузеном. В минулому сезоні Арсенал мав перевагу над шейхами, але фінішував другим.
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-1
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