Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Приличная сумма. Известно, какая клаусула была в прошлом контракте Судакова
Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 13:34 |
902
2

Приличная сумма. Известно, какая клаусула была в прошлом контракте Судакова

Недавно Георгий заключил новое соглашение с «горняками»

19 февраля 2024, 13:34 |
902
2
Приличная сумма. Известно, какая клаусула была в прошлом контракте Судакова
ФК Шахтер. Георгий Судаков

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

Полузащитник недавно подписал новый контракт с «Шахтером», в котором прописана сумма отпускных в рамере более 100 миллионов евро. Сообщается, что в прошлом контракте Судакова с «горняками» была прописана клаусула в размере 60 миллионов.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 млн евро.

По теме:
Продаст ли Челси Мудрика? В Англии озвучили судьбу украинского вингера
Стало известно, при каких условиях Валенсия выкупит Яремчука в Брюгге
Дженнаро ГАТТУЗО: «Марсель достиг дна»
трансферы УПЛ трансферы Георгий Судаков Шахтер Донецк
Источник KDK
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Футбол | 18 февраля 2024, 14:53 21
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика

Украинскому вингеру «Челси» следует перейти в «Вест Хэм»

Сабо жестко высказался об экс-игроке сборной Украины, победившем Баварию
Футбол | 19 февраля 2024, 13:56 0
Сабо жестко высказался об экс-игроке сборной Украины, победившем Баварию
Сабо жестко высказался об экс-игроке сборной Украины, победившем Баварию

Бывший наставник «Динамо» поделился мыслями об Иване Ордеце

Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Футбол | 19.02.2024, 07:48
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
Футбол | 19.02.2024, 02:29
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
Первый бразилец комом. Почему Ариэльсон покидает Полесье
Футбол | 19.02.2024, 12:52
Первый бразилец комом. Почему Ариэльсон покидает Полесье
Первый бразилец комом. Почему Ариэльсон покидает Полесье
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fant24
Все равно что рваные трусы выставить на олх за сотку баксов 
Ответить
+2
potemkin78
а ну тогда понятно почему ПСЖ продают своих лидеров
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер раскритиковал Меркушину: «Сколько ей прощают и доверяют»
Тренер раскритиковал Меркушину: «Сколько ей прощают и доверяют»
17.02.2024, 19:40 4
Биатлон
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
17.02.2024, 19:05 1
Футбол
Анчелотти чуть не принял странное решение по Лунину. Карло переубедили
Анчелотти чуть не принял странное решение по Лунину. Карло переубедили
18.02.2024, 06:55 13
Футбол
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
18.02.2024, 23:20 9
Футбол
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
18.02.2024, 07:41 7
Футбол
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
17.02.2024, 21:29 78
Футбол
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
17.02.2024, 18:30 20
Водные виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем