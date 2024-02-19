Приличная сумма. Известно, какая клаусула была в прошлом контракте Судакова

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

Полузащитник недавно подписал новый контракт с «Шахтером», в котором прописана сумма отпускных в рамере более 100 миллионов евро. Сообщается, что в прошлом контракте Судакова с «горняками» была прописана клаусула в размере 60 миллионов.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 млн евро.