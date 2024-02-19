Представитель УПЛ «Металлист 1925» провел товарищеский матч с норвежским клубом «Согндал».

Украинский клуб добыл трудную победу. Первый тайм остался за соперником, но во втором тайме команда Скрипника получила дважды право на пенальти. Сначала забил Андрей Борячук, а второй 11-метровый удар реализовал Ари Моура.

Контрольный матч

Согндал – Металлист 1925 – 1:2

Голы: Нундал 27 – Борячук 58 (пенальти), Ари Моура 75 (пенальти)

Предупреждения: Овусу 77, Габелок 78

Металлист 1925 (футболки черные): Мозиль (Потимков 46), Капинус (Жичиков 46), Имереков (Ткачук 57), Курило (Безуглый 46), Фарина (Чирук 46), Червак (Вачибередзе 46, Русин 74), Юрченко (Борячук 46), Габелок (к) (Дмитренко 46), Гармаш (Ари Моура 46), Юсов (Бычек 46), Сидоров (Овусу 46)