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Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 04:15 | Обновлено 19 февраля 2024, 04:16
60
0

Согндал – Металлист 1925 – 1:2. Два пенальти для клуба УПЛ. Видео голов

Харьковский клуб обыграл норвежский клуб

19 февраля 2024, 04:15 | Обновлено 19 февраля 2024, 04:16
60
0
Согндал – Металлист 1925 – 1:2. Два пенальти для клуба УПЛ. Видео голов
ФК Металист 1925

Представитель УПЛ «Металлист 1925» провел товарищеский матч с норвежским клубом «Согндал».

Украинский клуб добыл трудную победу. Первый тайм остался за соперником, но во втором тайме команда Скрипника получила дважды право на пенальти. Сначала забил Андрей Борячук, а второй 11-метровый удар реализовал Ари Моура.

Контрольный матч

Согндал – Металлист 1925 – 1:2

Голы: Нундал 27 – Борячук 58 (пенальти), Ари Моура 75 (пенальти)

Предупреждения: Овусу 77, Габелок 78

Металлист 1925 (футболки черные): Мозиль (Потимков 46), Капинус (Жичиков 46), Имереков (Ткачук 57), Курило (Безуглый 46), Фарина (Чирук 46), Червак (Вачибередзе 46, Русин 74), Юрченко (Борячук 46), Габелок (к) (Дмитренко 46), Гармаш (Ари Моура 46), Юсов (Бычек 46), Сидоров (Овусу 46)

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Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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