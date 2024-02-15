Металлист 1925 обыграл норвежский клуб в контрольном матче

15 февраля харьковский «Металлист 1925» сыграл контрольный матч на зимних сборах в Испании против ФК «Согндал» из Норвегии.

Контрольный матч

«Согндал» – «Металлист 1925» – 1:2

Голы: Нундал 27 – Борячук 58 (пенальти), Ари Моура 75 (пенальти)

Предупреждения: Овусу 77, Габелок 78

«Согндал» (футболки белые): Эндал, Ховен, Рен, Флу (к), Эрен, Сьолстад, Байдоо (Конггелф 34), Гёйланд, Стейнсед, Эрикссон, Нундал, Флатакер

На замену выходили: Арроча, Льодемел, Ароу, Бонабанди

Главный тренер – Туре Андре Флу

«Металлист 1925» (футболки черные): Мозиль (Потимков 46), Капинус (Жичиков 46), Имереков (Ткачук 57), Курило (Безуглый 46), Фарина (Чирук 46), Червак (Впчибередзе 46, Русин 74), Юрченко (Борячук 46), Габелок (к) (Дмитренко 46), Гармаш (Ари Моура 46), Юсов (Бичек 46), Сидоров (Овусу 46)

Запасные: Панченко

Главный тренер – Виктор Скрипник