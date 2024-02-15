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Товарищеские матчи
Металлист 1925
15.02.2024 13:00 - : -
Согндал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 09:23 | Обновлено 15 февраля 2024, 09:28
29
0

Металлист 1925 – Согндал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 февраля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании

15 февраля 2024, 09:23 | Обновлено 15 февраля 2024, 09:28
29
0
Металлист 1925 – Согндал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Харьковский «Металлист 1925» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником киевской команды является «Согндал» из Норвегии.

Начало товарищеского матча запланировано на 15 февраля 13:00 по Киеву.

Игра состоится на одном из полей отеля Golf Campoamor в Кампоаморе (Испания).

Металлист 1925 – Согндал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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