Харьковский «Металлист 1925» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником киевской команды является «Согндал» из Норвегии.

Начало товарищеского матча запланировано на 15 февраля 13:00 по Киеву.

Игра состоится на одном из полей отеля Golf Campoamor в Кампоаморе (Испания).

Металлист 1925 – Согндал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция