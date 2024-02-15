Товарищеские матчи
15.02.2024 13:00 - : -
Украина. Премьер лига15 февраля 2024, 09:23 | Обновлено 15 февраля 2024, 09:28
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Металлист 1925 – Согндал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 февраля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании
15 февраля 2024, 09:23 | Обновлено 15 февраля 2024, 09:28
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Харьковский «Металлист 1925» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником киевской команды является «Согндал» из Норвегии.
Начало товарищеского матча запланировано на 15 февраля 13:00 по Киеву.
Игра состоится на одном из полей отеля Golf Campoamor в Кампоаморе (Испания).
Металлист 1925 – Согндал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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