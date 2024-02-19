Чемпионат Португалии. Тяжелая победа Браги, Милованов просидел в запасе
В чемпионате Португалии состоялись матче 22-го тура
18 февраля состоялись матчи 22-го тура чемпионата Португалии. «Бенфика» с Анатолием Трубиным уверенно обыграла главного аутсайдера лиги «Визелу».
«Брага» после неожиданного поражения «Карабаху» в Лиге Европы добыла три очка в тяжелом матче с «Фаренсе».
«Арока» на выезде не смогла набрать очков в матче с «Каза Пиа». Украинский защитник гостей Богдан Милованов просидел весь матч в запасе.
«Эшторил» в меньшинстве не сумел отстоять ничью в поединке с «Жил Висенте».
Чемпионат Португалии. 22-й тур.
Каза Пиа – Арока – 1:0
Гол: Клейтон (74)
Эшторил – Жил Висенте – 1:3
Голы: Маркес (46) – Перейра (59) Коррея (69), Алипур (90+6)
Удаление: Гомес (65) – ...
Брага – Фаренсе – 2:1
Голы: Банза (62) Ндур (85) – Беллуми (74)
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