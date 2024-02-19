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Португалия
19 февраля 2024, 03:20 | Обновлено 19 февраля 2024, 03:23
27
0

Чемпионат Португалии. Тяжелая победа Браги, Милованов просидел в запасе

В чемпионате Португалии состоялись матче 22-го тура

19 февраля 2024, 03:20 | Обновлено 19 февраля 2024, 03:23
27
0
Чемпионат Португалии. Тяжелая победа Браги, Милованов просидел в запасе
twitter.com/SCBragaOficial

18 февраля состоялись матчи 22-го тура чемпионата Португалии. «Бенфика» с Анатолием Трубиным уверенно обыграла главного аутсайдера лиги «Визелу».

«Брага» после неожиданного поражения «Карабаху» в Лиге Европы добыла три очка в тяжелом матче с «Фаренсе».

«Арока» на выезде не смогла набрать очков в матче с «Каза Пиа». Украинский защитник гостей Богдан Милованов просидел весь матч в запасе.

«Эшторил» в меньшинстве не сумел отстоять ничью в поединке с «Жил Висенте».

Чемпионат Португалии. 22-й тур.

Каза Пиа – Арока – 1:0

Гол: Клейтон (74)

Эшторил – Жил Висенте – 1:3

Голы: Маркес (46) – Перейра (59) Коррея (69), Алипур (90+6)

Удаление: Гомес (65) – ...

Брага – Фаренсе – 2:1

Голы: Банза (62) Ндур (85) – Беллуми (74)

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Источник Sport.ua
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