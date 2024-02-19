НОЙЕР: «Мы не можем позволить себе вот так рассыпаться»
Вратарь «Баварии» – о поражении «Бохуму»
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер считает, что команда хорошо играла против «Бохума», но что-то пошло не так. Мюнхенцы уступили скромному клубу (3:2), это позволило «Байеру» увеличить отрыв до 8 очков.
«Мы хорошо начали игру, у нас были отличные моменты. Из-за пауз в игре наш ритм был нарушен, но это не должно быть оправданием. Пенальти в свои ворота можно получить в любой момент, игра в штрафной всегда напряженная.
Мы были хороши на протяжении долгого времени, и нам стоит похвалить себя за это. Но мы не можем позволить себе вот так рассыпаться и пропустить три гола от «Бохума». Это не «Бавария», – признался Нойер.
Фабрицио Романо сообщил, что руководство клуба может уволить Томаса Тухеля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда из Пиренеев заменила украинскую сборную, которая бойкотирует турнир
Матч 25-го тура Ла Лиги закончился со счетом 1:1