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  4. НОЙЕР: «Мы не можем позволить себе вот так рассыпаться»
Германия
19 февраля 2024, 01:57 |
61
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НОЙЕР: «Мы не можем позволить себе вот так рассыпаться»

Вратарь «Баварии» – о поражении «Бохуму»

19 февраля 2024, 01:57 |
61
0
НОЙЕР: «Мы не можем позволить себе вот так рассыпаться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер считает, что команда хорошо играла против «Бохума», но что-то пошло не так. Мюнхенцы уступили скромному клубу (3:2), это позволило «Байеру» увеличить отрыв до 8 очков.

«Мы хорошо начали игру, у нас были отличные моменты. Из-за пауз в игре наш ритм был нарушен, но это не должно быть оправданием. Пенальти в свои ворота можно получить в любой момент, игра в штрафной всегда напряженная.

Мы были хороши на протяжении долгого времени, и нам стоит похвалить себя за это. Но мы не можем позволить себе вот так рассыпаться и пропустить три гола от «Бохума». Это не «Бавария», – признался Нойер.

Фабрицио Романо сообщил, что руководство клуба может уволить Томаса Тухеля.

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Мануэль Нойер Бавария Бохум Бохум - Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Bayern & Germany
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