Источник: В ближайшее время в Баварии решат, оставлять ли Тухеля
Кресло под главным теренером мюнхенского клуба сильно зашаталось
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель в ближайшее время может лишиться работы. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо
«Сейчас в мюнхенском клуб проходят внутренние переговоры по этому поводу, поскольку работа Тухеля по-прежнему находится под угрозой.
В ближайшее время президент и совет директоров примут решение о будущем менеджера», – сообщает Романо.
Отметим, что «Бавария» проиграла три последних матча и на 8 очков отстала от «Байера» в турнирной таблице чемпионата Германии.
Тухель работает в «Баварии» с марта 2023 года.
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