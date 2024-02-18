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Германия
18 февраля 2024, 21:28 |
428
2

Источник: В ближайшее время в Баварии решат, оставлять ли Тухеля

Кресло под главным теренером мюнхенского клуба сильно зашаталось

18 февраля 2024, 21:28 |
428
2
Источник: В ближайшее время в Баварии решат, оставлять ли Тухеля
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель в ближайшее время может лишиться работы. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо

«Сейчас в мюнхенском клуб проходят внутренние переговоры по этому поводу, поскольку работа Тухеля по-прежнему находится под угрозой.

В ближайшее время президент и совет директоров примут решение о будущем менеджера», – сообщает Романо.

Отметим, что «Бавария» проиграла три последних матча и на 8 очков отстала от «Байера» в турнирной таблице чемпионата Германии.

Тухель работает в «Баварии» с марта 2023 года.

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Томас Тухель Бавария
Источник Twitter
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Gargantua
всегда считал его дутой величиной
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pol-55
Та так Тухель не може налагодити *клімат* в команді,через то і буває з складом на матчі помилки,але там ще разом з Тухелем треба позбавитись парочку *калобрантів*.
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0
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