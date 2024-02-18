Источник: В ближайшее время в Баварии решат, оставлять ли Тухеля

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель в ближайшее время может лишиться работы. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо

«Сейчас в мюнхенском клуб проходят внутренние переговоры по этому поводу, поскольку работа Тухеля по-прежнему находится под угрозой.

В ближайшее время президент и совет директоров примут решение о будущем менеджера», – сообщает Романо.

Отметим, что «Бавария» проиграла три последних матча и на 8 очков отстала от «Байера» в турнирной таблице чемпионата Германии.

Тухель работает в «Баварии» с марта 2023 года.