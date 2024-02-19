Шеффилд – Брайтон – 0:5. Команда Де Дзерби унизила соперника. Видео голов
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В матче 25-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» принимал «Брайтон».
Хозяева после удаления на 13-й минуте Холгейта остались в меньшинстве. После этого стало понятно, что интриги в игре не будет.
Команда Роберто Де Дзерби завершила поединок разгромом. Из-за такого поражения «клинки» обновили исторический антирекорд АПЛ, пропустив больше всего голов по итогам 25 матчей АПЛ.
Чемпионат Англии. 25-й тур. 18 февраля.
Шеффилд Юнайтед – Брайтон – 0:5
Голы: Буонанотте (20), Уэлбек (24), автогол Робинсон (75), Аденгра (78, 85).
События матча
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