В матче 25-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» принимал «Брайтон».

Хозяева после удаления на 13-й минуте Холгейта остались в меньшинстве. После этого стало понятно, что интриги в игре не будет.

Команда Роберто Де Дзерби завершила поединок разгромом. Из-за такого поражения «клинки» обновили исторический антирекорд АПЛ, пропустив больше всего голов по итогам 25 матчей АПЛ.

Чемпионат Англии. 25-й тур. 18 февраля.

Шеффилд Юнайтед – Брайтон – 0:5

Голы: Буонанотте (20), Уэлбек (24), автогол Робинсон (75), Аденгра (78, 85).