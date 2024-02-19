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  4. Шеффилд – Брайтон – 0:5. Команда Де Дзерби унизила соперника. Видео голов
Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
18.02.2024 16:00 – FT 0 : 5
Брайтон
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Англия
19 февраля 2024, 01:21 | Обновлено 19 февраля 2024, 01:22
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0

Шеффилд – Брайтон – 0:5. Команда Де Дзерби унизила соперника. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 25-го тура АПЛ

19 февраля 2024, 01:21 | Обновлено 19 февраля 2024, 01:22
30
0
Шеффилд – Брайтон – 0:5. Команда Де Дзерби унизила соперника. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» принимал «Брайтон».

Хозяева после удаления на 13-й минуте Холгейта остались в меньшинстве. После этого стало понятно, что интриги в игре не будет.

Команда Роберто Де Дзерби завершила поединок разгромом. Из-за такого поражения «клинки» обновили исторический антирекорд АПЛ, пропустив больше всего голов по итогам 25 матчей АПЛ.

Чемпионат Англии. 25-й тур. 18 февраля.

Шеффилд Юнайтед – Брайтон – 0:5

Голы: Буонанотте (20), Уэлбек (24), автогол Робинсон (75), Аденгра (78, 85).

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Адингра (Брайтон).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Адингра (Брайтон).
75’
ГОЛ ! Автогол забил Джек Робинсон (Шеффилд Юнайтед).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Буонанотте (Брайтон).
13’
Мэйсон Холгэйт (Шеффилд Юнайтед) получает красную карточку.
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Брайтон Шеффилд Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Роберто Де Дзерби видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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