18.02.2024 16:00 - : -
Англия18 февраля 2024, 12:58 |
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Шеффилд Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 февраля в 16:00 матч чемпионата Англии
18 февраля 2024, 12:58 |
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В воскресенье, 18 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон».
Игра пройдет в Шеффилде на стадионе «Бремолл Лейн».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Шеффилд Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шеффилд Юнайтед – БрайтонСмотреть трансляцию
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