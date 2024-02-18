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Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
18.02.2024 16:00 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 февраля 2024, 12:58 |
42
0

Шеффилд Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 февраля в 16:00 матч чемпионата Англии

18 февраля 2024, 12:58 |
42
0
Шеффилд Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто де Дзерби

В воскресенье, 18 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон».

Игра пройдет в Шеффилде на стадионе «Бремолл Лейн».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Шеффилд Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шеффилд Юнайтед – Брайтон
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Источник Sport.ua
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