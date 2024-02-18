В воскресенье, 18 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон».

Игра пройдет в Шеффилде на стадионе «Бремолл Лейн».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Шеффилд Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ