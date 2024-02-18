Шеффилд снова разгромно проиграл, обновив исторический антирекорд АПЛ

Состоялся матч 25-го тура чемпионата Англии, в котором «Шеффилд Юнайтед» был разгромлен «Брайтоном».

В этом сезоне «Шеффилд» пропустил 62 мяча в АПЛ, что является историческим антирекордом для первых 25 туров.

Также стоит отметить, что впервые в истории английского футбола одна команда пропустила 5 голов в трех домашних матчах подряд.

Чемпионат Англии. 25-й тур

«Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон» – 0:5

Голы: Буонанотте (20), Уэлбек (24), автогол Робинсон (75), Аденгра (78, 85).

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