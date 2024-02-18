18.02.2024 16:00 – FT 0 : 5
Англия18 февраля 2024, 18:33 |
227
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Шеффилд снова разгромно проиграл, обновив исторический антирекорд АПЛ
Команда Криса Уайлдера на самом дне
18 февраля 2024, 18:33 |
227
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Состоялся матч 25-го тура чемпионата Англии, в котором «Шеффилд Юнайтед» был разгромлен «Брайтоном».
В этом сезоне «Шеффилд» пропустил 62 мяча в АПЛ, что является историческим антирекордом для первых 25 туров.
Также стоит отметить, что впервые в истории английского футбола одна команда пропустила 5 голов в трех домашних матчах подряд.
Чемпионат Англии. 25-й тур
«Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон» – 0:5
Голы: Буонанотте (20), Уэлбек (24), автогол Робинсон (75), Аденгра (78, 85).
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