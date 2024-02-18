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Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
18.02.2024 16:00 – FT 0 : 5
Брайтон
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Англия
18 февраля 2024, 18:33 |
227
0

Шеффилд снова разгромно проиграл, обновив исторический антирекорд АПЛ

Команда Криса Уайлдера на самом дне

18 февраля 2024, 18:33 |
227
0
Шеффилд снова разгромно проиграл, обновив исторический антирекорд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 25-го тура чемпионата Англии, в котором «Шеффилд Юнайтед» был разгромлен «Брайтоном».

В этом сезоне «Шеффилд» пропустил 62 мяча в АПЛ, что является историческим антирекордом для первых 25 туров.

Также стоит отметить, что впервые в истории английского футбола одна команда пропустила 5 голов в трех домашних матчах подряд.

Чемпионат Англии. 25-й тур

«Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон» – 0:5
Голы: Буонанотте (20), Уэлбек (24), автогол Робинсон (75), Аденгра (78, 85).

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Шеффилд Юнайтед Брайтон чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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