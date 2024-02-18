Аргентинец Диас Акоста выиграл первый титул ATP, победив в Буэнос-Айресе

Состоялся финал на грунтовом турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В матче за титул аргентинец Факундо Диас Акоста (№87 ATP), который получил уайлд-кард от организаторов, обыграл Николаса Харри из Чили (№21 ATP).

Буэнос-Айрес. Финал

Факундо Диас Акоста (Аргентина) – Николас Харри (Чили) – 6:3, 6:4

Отметим, что 23-летний Диас Акоста выиграл первый титул ATP в карьере. С понедельника он поднимется в топ-60 мирового рейтинга, обновив личное достижение.

Николас Харри сыграл шестой финал на уровне ATP, у него есть 3 титула. С новой недели он вернется в топ-20 мирового рейтинга.