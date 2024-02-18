Аргентинец Диас Акоста выиграл первый титул ATP, победив в Буэнос-Айресе
В финале аргентинец, получивший уайлд-кард, одолел Николаса Харри из Чили
Состоялся финал на грунтовом турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).
В матче за титул аргентинец Факундо Диас Акоста (№87 ATP), который получил уайлд-кард от организаторов, обыграл Николаса Харри из Чили (№21 ATP).
Буэнос-Айрес. Финал
Факундо Диас Акоста (Аргентина) – Николас Харри (Чили) – 6:3, 6:4
Отметим, что 23-летний Диас Акоста выиграл первый титул ATP в карьере. С понедельника он поднимется в топ-60 мирового рейтинга, обновив личное достижение.
Николас Харри сыграл шестой финал на уровне ATP, у него есть 3 титула. С новой недели он вернется в топ-20 мирового рейтинга.
A dream week for @Facudiazacosta ✨@ArgentinaOpen | #IEBMasArgOpen2024 pic.twitter.com/6adqemLwQ6— ATP Tour (@atptour) February 18, 2024
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