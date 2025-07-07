НОРРИ: «Я просто сказал ему: «Чувак, это был потрясающий уровень игры»

Британский теннисист Кэмерон Норри (ATP 61), обыгравший чилийца Николаса Харри (ATP 143) в эпичном матче в 1/8 финала Уимблдона 2025 в воскресенье, 6 июля, который длился четыре с половиной часа , прокомментировал поединок и поведение соперника, который остался недоволен его действиями на корте.

– Мы видели, как Николас Харри долго разговаривал с вами после матча… О чем вы говорили?

– Это был невероятный матч, так что я понимаю его разочарование после поражения. Я просто сказал ему: «Чувак, это был потрясающий уровень игры». А он ответил, что я был слишком «громким», но я обращался исключительно к своей команде и вдохновлялся зрителями.

– Он жаловался судье на то, что вам позволяли слишком долго готовиться ко второй подаче...

– Я не делал ничего особенного. Даже не заметил, что он был из-за этого зол. Я просто хотел немного успокоиться перед второй подачей.

– Мы никогда не видели, чтобы вы падали на корт после победы?

– Вы правы. Это показывает, насколько тяжелой была встреча. Я показывал нереальную игру, был близок к победе в трех сетах, но он вернулся и хорошо провёл тай-брейки. В пятом сете я снова вышел вперед, но он ответил. Он боролся до последнего очка.

Мне пришлось выигрывать важнейшие розыгрыши, чтобы завершить матч. В итоге для меня это особенный момент. Вся тяжелая работа, чтобы вернуться после травм, оправдалась. И такие моменты – это вишенка на торте. Так что, думаю, это было заслуженное падение на корт (улыбается).

Уимблдон-2025. 1/8 финала

Николас Харри (Чили) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:5), 3:6

В четвертьфинале Норри сразится с действующим чемпионом Уимблдона Карлосом Алькарасом (Испания, ATP 2).