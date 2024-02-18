Лунин прокомментировал матч против Райо, в котором он пропустил с пенальти

Сегодня, 18 февраля 2024 года, состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом». Игра закончилась со счетом 1:1.

Вратарь «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе, для украинца это уже шестой подряд выход в основе. Лунин пропустил один гол на 27-й минуте с пенальти.

Украинский вратарь прокомментировал этот матч в своих социальных сетях.

«Продолжаем работать с командой! Спасибо за поддержку 🤍», – написал Андрей в своем инстаграме.

После матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поединок с «Райо Вальекано».