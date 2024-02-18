Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Партнер Лунина пропустит следующий матч Ла Лиги из-за споров с арбитром
Испания
18 февраля 2024, 17:50 | Обновлено 18 февраля 2024, 17:52
589
1

Партнер Лунина пропустит следующий матч Ла Лиги из-за споров с арбитром

Эдуардо Камавинга получил пятую желтую карточку в сезоне

18 февраля 2024, 17:50 | Обновлено 18 февраля 2024, 17:52
589
1
Партнер Лунина пропустит следующий матч Ла Лиги из-за споров с арбитром
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга не сыграет в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Севильей» из-за перебора карточек.

Во встрече с «Райо Вальекано» (1:1) 21-летний футболист получил желтую карточку на 61-й минуте за споры с арбитром после падения Винисиуса Жуниора в штрафной площади соперника.

Для Камавинги это было 5-е предупреждение в текущем сезоне. Это означает автоматическую дисквалификацию на следующий матч Ла Лиги.

Также пропустит матч и Дани Карвахаль, удаленный с поля в добавленное ко второму тайму время после двух предупреждений.

Матч с «Севильей», которая занимает 15-ю сточку в турнирной таблице, состоится 22 февраля.

По теме:
Реал не был сосредоточен из-за ситуации с Мбаппе? Жесткий ответ Анчелотти
Лунин показал, что лучше Кепы. Видео эффектного сейва Андрея c Райо
ВИДЕО. Мастер-класс от Карвахаля, как получить две желтые за 2 минуты
Эдуардо Камавинга Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Дани Карвахаль Райо Вальекано - Реал
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко в 12-й раз отказалась от матча. Сколько раз Леся снималась с игры?
Теннис | 18 февраля 2024, 13:35 9
Цуренко в 12-й раз отказалась от матча. Сколько раз Леся снималась с игры?
Цуренко в 12-й раз отказалась от матча. Сколько раз Леся снималась с игры?

Украинка не выйдет на корт против Элизе Мертенс на поединок 1/32 финала WTA 1000 Дубай

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 18 февраля 2024, 10:10 2
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы

Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Футбол | 18.02.2024, 17:45
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Почеттино высказался о матче с Ман Сити, в котором Мудрик остался в запасе
Футбол | 17.02.2024, 22:18
Почеттино высказался о матче с Ман Сити, в котором Мудрик остался в запасе
Почеттино высказался о матче с Ман Сити, в котором Мудрик остался в запасе
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Футбол | 17.02.2024, 19:05
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
McLay
Партнер з Луніним, Реал з Луніним, Іспанія з Луніним, Всесвіт з Луніним! Що да далі? ПЗДЦь!🤡🤪😁
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
17.02.2024, 16:10 4
Бокс
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
17.02.2024, 21:29 78
Футбол
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
17.02.2024, 06:55 3
Футбол
Срезали по-живому. Иранские СМИ уменьшили пышные формы невесты Роналду
Срезали по-живому. Иранские СМИ уменьшили пышные формы невесты Роналду
16.02.2024, 22:47 7
Футбол
Стала известна соперница Свентек в финале большого турнира в Дохе
Стала известна соперница Свентек в финале большого турнира в Дохе
16.02.2024, 17:41 3
Теннис
Тренер раскритиковал Меркушину: «Сколько ей прощают и доверяют»
Тренер раскритиковал Меркушину: «Сколько ей прощают и доверяют»
17.02.2024, 19:40 3
Биатлон
Анчелотти чуть не принял странное решение по Лунину. Карло переубедили
Анчелотти чуть не принял странное решение по Лунину. Карло переубедили
18.02.2024, 06:55 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем