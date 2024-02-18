Партнер Лунина пропустит следующий матч Ла Лиги из-за споров с арбитром

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга не сыграет в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Севильей» из-за перебора карточек.

Во встрече с «Райо Вальекано» (1:1) 21-летний футболист получил желтую карточку на 61-й минуте за споры с арбитром после падения Винисиуса Жуниора в штрафной площади соперника.

Для Камавинги это было 5-е предупреждение в текущем сезоне. Это означает автоматическую дисквалификацию на следующий матч Ла Лиги.

Также пропустит матч и Дани Карвахаль, удаленный с поля в добавленное ко второму тайму время после двух предупреждений.

Матч с «Севильей», которая занимает 15-ю сточку в турнирной таблице, состоится 22 февраля.