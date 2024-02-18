Партнер Лунина пропустит следующий матч Ла Лиги из-за споров с арбитром
Эдуардо Камавинга получил пятую желтую карточку в сезоне
Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга не сыграет в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Севильей» из-за перебора карточек.
Во встрече с «Райо Вальекано» (1:1) 21-летний футболист получил желтую карточку на 61-й минуте за споры с арбитром после падения Винисиуса Жуниора в штрафной площади соперника.
Для Камавинги это было 5-е предупреждение в текущем сезоне. Это означает автоматическую дисквалификацию на следующий матч Ла Лиги.
Также пропустит матч и Дани Карвахаль, удаленный с поля в добавленное ко второму тайму время после двух предупреждений.
Матч с «Севильей», которая занимает 15-ю сточку в турнирной таблице, состоится 22 февраля.
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