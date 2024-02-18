ВИДЕО. Мастер-класс от Карвахаля, как получить две желтые за 2 минуты
18 февраля «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Райо Вальекано» со счетом 1:1
18 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе и пропустил гол на 27-й минуте от Рауля де Томаса, который реализовал пенальти.
Защитник «Реала» Дани Карвахаль начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 75-й вместо Лукаса Васкеса.
В конце встречи Карвахаль был удален с поля после того, как получил две желтые карточки за 2 минуты.
❗️ ВИДЕО. Мастер-класс от Карвахаля, как получить две желтые за 2 минуты
На 90+3-й Дани увидел перед собой горчичник за чрезмерное проявление эмоций в сторону рефери. А на 90+5-й жестко отмахнулся от соперника после его провокаций.
В итоге Дани пропустит следующий поединок «Реала» против «Севильи», который состоится 25 февраля на «Сантьяго Бернабеу».
ФОТО. Мастер-класс от Карвахаля, как получить две желтые за 2 минуты
Видеообзор матча Райо Вальекано – Реал Мадрид – 1:1
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