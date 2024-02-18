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  4. Цуренко в 12-й раз отказалась от матча. Сколько раз Леся снималась с игры?
WTA
18 февраля 2024, 13:35 | Обновлено 18 февраля 2024, 13:51
1446
5

Цуренко в 12-й раз отказалась от матча. Сколько раз Леся снималась с игры?

Украинка не выйдет на корт против Элизе Мертенс на поединок 1/32 финала WTA 1000 Дубай

18 февраля 2024, 13:35 | Обновлено 18 февраля 2024, 13:51
1446
5
Цуренко в 12-й раз отказалась от матча. Сколько раз Леся снималась с игры?
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

18 февраля 34-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 37) отказалась выходить на корт против Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 25) в матче 1/32 финала на хардовом турнире WTA 1000 в городе Дубай (ОАЭ).

В 2024 году украинка во второй раз за две недели снялась с поединка до его старта. Неделей ранее Леся из-за травмы локтя не сыграла против Наоми Осаки в 3-м раунде тысячника в Дохе.

На счету Цуренко теперь 12 отказов от поединков до их старта. Что касается снятий с матчей по ходу игры, то у Леси их 33.

На соревнованиях в Дубае Лесю заменила Элизабетта Коччаретто.

В ОАЭ выступят 4 украинки в одиночном разряде: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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aleks8-48
Травма може бути у кожного, але навiщо заявлятись, якщо знаэш,що не зможеш вийти на корт? 
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+3
Elis
Є якась статистика в порівнянні з іншими спортсменками? Бо ж щирі добрі люди зараз розіпнуть. 
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+1
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paw
12 відмов - до початку матчів, 33 - по ходу поєдинків. Скоріше за усе, це - сумний "рекорд" серед усіх діючих тенісисток! Якщо я не правий - вибачаюся!
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0
BATI-GOOOOOL
Ха-Ха-Ха ,але чомусь не смішно.Мабудь пора зав'язувати.
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-2
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