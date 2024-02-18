Цуренко в 12-й раз отказалась от матча. Сколько раз Леся снималась с игры?

18 февраля 34-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 37) отказалась выходить на корт против Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 25) в матче 1/32 финала на хардовом турнире WTA 1000 в городе Дубай (ОАЭ).

В 2024 году украинка во второй раз за две недели снялась с поединка до его старта. Неделей ранее Леся из-за травмы локтя не сыграла против Наоми Осаки в 3-м раунде тысячника в Дохе.

На счету Цуренко теперь 12 отказов от поединков до их старта. Что касается снятий с матчей по ходу игры, то у Леси их 33.

На соревнованиях в Дубае Лесю заменила Элизабетта Коччаретто.

В ОАЭ выступят 4 украинки в одиночном разряде: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.