Порту – Арсенал. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 февраля в 22:00 матч 1/8 финала Лиги чемпионов
В среду, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Порту» и «Арсенал».
Игра пройдет на стадионе «Эштадиу ду Драгау» в Порту.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
«Порту» занял второе место в группе Н, уступив «Барселоне» только по дополнительным показателям. В чемпионате Португалии «драконы» занимают пока только третье место.
«Арсенал» сумел уверенно выиграть группу В, опередив «ПСВ» на четыре очка. Во внутреннем чемпионате «канониры» пока занимают второе место. В последнее время команда Артеты показывает ошеломляющую игру, выиграв последние пять матчей с разницей голов 21-2.
Ответный матч между командами состоится в Лондоне 12 марта.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Порту – Арсенал. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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