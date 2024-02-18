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Лига Чемпионов
Порту
21.02.2024 22:00 - : -
Арсенал
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Лига чемпионов
18 февраля 2024, 13:42 | Обновлено 18 февраля 2024, 13:43
53
0

Порту – Арсенал. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 февраля в 22:00 матч 1/8 финала Лиги чемпионов

18 февраля 2024, 13:42 | Обновлено 18 февраля 2024, 13:43
53
0
Порту – Арсенал. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Порту» и «Арсенал».

Игра пройдет на стадионе «Эштадиу ду Драгау» в Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

«Порту» занял второе место в группе Н, уступив «Барселоне» только по дополнительным показателям. В чемпионате Португалии «драконы» занимают пока только третье место.

«Арсенал» сумел уверенно выиграть группу В, опередив «ПСВ» на четыре очка. Во внутреннем чемпионате «канониры» пока занимают второе место. В последнее время команда Артеты показывает ошеломляющую игру, выиграв последние пять матчей с разницей голов 21-2.

Ответный матч между командами состоится в Лондоне 12 марта.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Порту – Арсенал. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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