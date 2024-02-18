ЛНЗ победой над Динамо Батуми закончил сборы в Турции

Состоялся товарищеский поединок между черкасским ЛНЗ и «Динамо» из Батуми. Игра закончилась победой украинской команды со счетом 1:0. Гол, замкнув прострел с левого фланга, забил Владислав Наумец.

Перед этим команда могла открывать счет, но удар Бойко с пенальти в правый нижний угол вытащил голкипер.

Товарищеский матч

ЛНЗ (Черкассы, Украина) – Динамо (Батуми, Грузия) – 1:0

Гол: Наумец

Напомним, ранее появилась информация, что черкасская команда усилится эксз-вездой «Ворсклы» Оливье Тиллем.