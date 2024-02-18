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Украина. Премьер лига18 февраля 2024, 03:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 03:40
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ЛНЗ победой над Динамо Батуми закончил сборы в Турции
Черкасская команда готовится к возобновлению УПЛ
18 февраля 2024, 03:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 03:40
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Состоялся товарищеский поединок между черкасским ЛНЗ и «Динамо» из Батуми. Игра закончилась победой украинской команды со счетом 1:0. Гол, замкнув прострел с левого фланга, забил Владислав Наумец.
Перед этим команда могла открывать счет, но удар Бойко с пенальти в правый нижний угол вытащил голкипер.
Товарищеский матч
ЛНЗ (Черкассы, Украина) – Динамо (Батуми, Грузия) – 1:0
Гол: Наумец
Напомним, ранее появилась информация, что черкасская команда усилится эксз-вездой «Ворсклы» Оливье Тиллем.
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