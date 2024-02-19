НАУМЕЦ: «Я считаю, что команда полностью готова ко второй части сезона»
Хавбек ЛНЗ прокомметнировал победу над Динамо Батуми
Атакующий хавбек черкасского ЛНЗ Владислав Наумец поделился эмоциями от минимальной победы над «Динамо Батуми» (1:0). Он стал автором победного гола.
«Эмоции супер. Закончили сборы на позитивной ноте. Обыграли чемпионов Грузии. У них хорошая команда, хорошие исполнители. Уже готовимся к следующему матчу.
Мой гол? Я видел, что Яшари будет бить, поэтому бежал к воротам. Смотрю, что вратарь отбил перед собой – я был первым на добивании.
На сборах было много игр, были двохразовые тренировки. Я считаю, что команда полностью готова, но, конечно, всегда есть к чему расти», - признался Наумец.
ЛНЗ первую часть сезона завершил на 10-м месте. Новичок УПЛ набрал 20 очков за 16 матчей.
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