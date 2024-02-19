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  4. НАУМЕЦ: «Я считаю, что команда полностью готова ко второй части сезона»
Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 05:55 |
177
0

НАУМЕЦ: «Я считаю, что команда полностью готова ко второй части сезона»

Хавбек ЛНЗ прокомметнировал победу над Динамо Батуми

19 февраля 2024, 05:55 |
177
0
НАУМЕЦ: «Я считаю, что команда полностью готова ко второй части сезона»
ФК ЛНЗ. Владислав Наумец

Атакующий хавбек черкасского ЛНЗ Владислав Наумец поделился эмоциями от минимальной победы над «Динамо Батуми» (1:0). Он стал автором победного гола.

«Эмоции супер. Закончили сборы на позитивной ноте. Обыграли чемпионов Грузии. У них хорошая команда, хорошие исполнители. Уже готовимся к следующему матчу.

Мой гол? Я видел, что Яшари будет бить, поэтому бежал к воротам. Смотрю, что вратарь отбил перед собой – я был первым на добивании.

На сборах было много игр, были двохразовые тренировки. Я считаю, что команда полностью готова, но, конечно, всегда есть к чему расти», - признался Наумец.

ЛНЗ первую часть сезона завершил на 10-м месте. Новичок УПЛ набрал 20 очков за 16 матчей.

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Владислав Наумец ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Динамо Батуми
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