НАУМЕЦ: «Я считаю, что команда полностью готова ко второй части сезона»

Атакующий хавбек черкасского ЛНЗ Владислав Наумец поделился эмоциями от минимальной победы над «Динамо Батуми» (1:0). Он стал автором победного гола.

«Эмоции супер. Закончили сборы на позитивной ноте. Обыграли чемпионов Грузии. У них хорошая команда, хорошие исполнители. Уже готовимся к следующему матчу.

Мой гол? Я видел, что Яшари будет бить, поэтому бежал к воротам. Смотрю, что вратарь отбил перед собой – я был первым на добивании.

На сборах было много игр, были двохразовые тренировки. Я считаю, что команда полностью готова, но, конечно, всегда есть к чему расти», - признался Наумец.

ЛНЗ первую часть сезона завершил на 10-м месте. Новичок УПЛ набрал 20 очков за 16 матчей.