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  4. Источник: ЛНЗ подпишет контракт с экс-лидером Ворсклы
Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 10:57 |
674
1

Источник: ЛНЗ подпишет контракт с экс-лидером Ворсклы

Оливье Тилль вернется в УПЛ

16 февраля 2024, 10:57 |
674
1
Источник: ЛНЗ подпишет контракт с экс-лидером Ворсклы
ФК Ворскла. Оливье Тилль

Черкасский ЛНЗ в ближайшие дни подпишет контракт с люксембургским полузащитником Оливье Тиллем, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, принципиальное соглашение между сторонами уже достигнуто. Переход состоится на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Оливье Тиллем интересуется полтавская «Ворскла», за которую он выступал в 2021 году. Отмечается, что на 27-летнего игрока также претендовал ковалевский «Колос».

В этом сезоне Оливье Тилль играл за «Шанлыурфаспор» во втором дивизионе Турции. Он отыграл за команду 17 матчей, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Люксембурга в 875 тысяч евро.

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Источник Игорь Бурбас
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Mr Voevudskiy
В Ворскле был прям очень крутым 
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