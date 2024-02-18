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Оболонь
17.02.2024 13:30 – FT 1 : 0
ЮКСА
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Украина. Премьер лига
18 февраля 2024, 02:00 | Обновлено 18 февраля 2024, 02:15
31
0

ЮКСА в контрольном поединке уступила Оболони

Единственный гол в игре забил Суханов с пенальти

18 февраля 2024, 02:00 | Обновлено 18 февраля 2024, 02:15
31
0
ЮКСА в контрольном поединке уступила Оболони
ФК Оболонь

Состоялся товарищеский матч между киевской «Оболонью» и второлиговым клубом ЮКСА из Тарасовки. Победу одержали представители УПЛ, выиграв с минимальным счетом. Единственный гол в матче забил Сергей Суханов, реализовав пенальти.

Товарищеский матч

Оболонь Киев – ЮКСА Тарасовка – 1:0

Гол: Суханов, 70, пен

Напомним, что недавно главный тренер «пивоваров» Валерий Иващенко подвел итоги зимних сборов.

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ЮКСА Тарасовка Оболонь Киев товарищеские матчи Украинская Премьер-лига Вторая лига Украины видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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