ЮКСА в контрольном поединке уступила Оболони

Состоялся товарищеский матч между киевской «Оболонью» и второлиговым клубом ЮКСА из Тарасовки. Победу одержали представители УПЛ, выиграв с минимальным счетом. Единственный гол в матче забил Сергей Суханов, реализовав пенальти.

Товарищеский матч

Оболонь Киев – ЮКСА Тарасовка – 1:0

Гол: Суханов, 70, пен

Напомним, что недавно главный тренер «пивоваров» Валерий Иващенко подвел итоги зимних сборов.