Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига18 февраля 2024, 02:00 | Обновлено 18 февраля 2024, 02:15
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ЮКСА в контрольном поединке уступила Оболони
Единственный гол в игре забил Суханов с пенальти
18 февраля 2024, 02:00 | Обновлено 18 февраля 2024, 02:15
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Состоялся товарищеский матч между киевской «Оболонью» и второлиговым клубом ЮКСА из Тарасовки. Победу одержали представители УПЛ, выиграв с минимальным счетом. Единственный гол в матче забил Сергей Суханов, реализовав пенальти.
Товарищеский матч
Оболонь Киев – ЮКСА Тарасовка – 1:0
Гол: Суханов, 70, пен
Напомним, что недавно главный тренер «пивоваров» Валерий Иващенко подвел итоги зимних сборов.
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