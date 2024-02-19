Украина. Премьер лига19 февраля 2024, 05:02 | Обновлено 19 февраля 2024, 05:05
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Оболонь – ЮКСА – 1:0. Лидер Второй лиги дал бой. Видео голов и обзор
Киевская Оболонь обыграла ФК ЮКСА из Тарасовки
19 февраля 2024, 05:02 | Обновлено 19 февраля 2024, 05:05
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Киевская «Оболонь» в рамках подготовки к второй части сезона сыграла товарищеский матч с клубом ЮКСА.
Один из лидеров Второй лиги хорошо смотрелся против команды элитного дивизиона.
Победителя матча определил пенальти. «Пивовары» получили право на пенальти на 70-й минуте – Суханов реализовал его.
«Оболонь» проведет свой матч чемпионата 26 февраля. Соперником киевского клуба будет одесский «Черноморец».
Товарищеский матч
Оболонь Киев – ЮКСА Тарасовка – 1:0
Гол: Суханов, 70 (пен)
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