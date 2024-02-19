Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – ЮКСА – 1:0. Лидер Второй лиги дал бой. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 05:02 | Обновлено 19 февраля 2024, 05:05
14
0

Оболонь – ЮКСА – 1:0. Лидер Второй лиги дал бой. Видео голов и обзор

Киевская Оболонь обыграла ФК ЮКСА из Тарасовки

19 февраля 2024, 05:02 | Обновлено 19 февраля 2024, 05:05
14
0
Оболонь – ЮКСА – 1:0. Лидер Второй лиги дал бой. Видео голов и обзор
ФК ЮКСА

Киевская «Оболонь» в рамках подготовки к второй части сезона сыграла товарищеский матч с клубом ЮКСА.

Один из лидеров Второй лиги хорошо смотрелся против команды элитного дивизиона.

Победителя матча определил пенальти. «Пивовары» получили право на пенальти на 70-й минуте – Суханов реализовал его.

«Оболонь» проведет свой матч чемпионата 26 февраля. Соперником киевского клуба будет одесский «Черноморец».

Товарищеский матч

Оболонь Киев – ЮКСА Тарасовка – 1:0

Гол: Суханов, 70 (пен)

По теме:
Заря – Валмиера – 2:1. Точный удар Герреро принес победу. Видео голов
Согндал – Металлист 1925 – 1:2. Два пенальти для клуба УПЛ. Видео голов
ВЕРНИДУБ: «Очень рассчитываю, что новички усилят Кривбасс»
ЮКСА Тарасовка Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан героически отыгрался в меньшинстве с 0:2 против Монцы, но проиграл
Футбол | 18 февраля 2024, 23:55 0
Милан героически отыгрался в меньшинстве с 0:2 против Монцы, но проиграл
Милан героически отыгрался в меньшинстве с 0:2 против Монцы, но проиграл

Команда Стефано Пиоли была наказана в концовках каждого из таймов

Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Футбол | 18 февраля 2024, 14:53 21
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика

Украинскому вингеру «Челси» следует перейти в «Вест Хэм»

Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Футбол | 18.02.2024, 17:45
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
Футбол | 18.02.2024, 12:22
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
В Испании оценили игру Лунина против Райо. За что досталось украинцу?
Футбол | 19.02.2024, 00:03
В Испании оценили игру Лунина против Райо. За что досталось украинцу?
В Испании оценили игру Лунина против Райо. За что досталось украинцу?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Серия пенальти в финале. Драматично завершился мужской ЧМ по водному поло
Серия пенальти в финале. Драматично завершился мужской ЧМ по водному поло
18.02.2024, 15:40 1
Водные виды
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
Сенсация без участия Мудрика. Челси отобрал очки у Манчестер Сити
17.02.2024, 21:29 78
Футбол
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
18.02.2024, 07:41 7
Футбол
Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
17.02.2024, 12:15 53
Футбол
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
17.02.2024, 18:30 20
Водные виды
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
18.02.2024, 10:50 1
Футбол
Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет не приятным для просмотра, а боевым»
Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет не приятным для просмотра, а боевым»
17.02.2024, 17:31 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем