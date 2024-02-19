Киевская «Оболонь» в рамках подготовки к второй части сезона сыграла товарищеский матч с клубом ЮКСА.

Один из лидеров Второй лиги хорошо смотрелся против команды элитного дивизиона.

Победителя матча определил пенальти. «Пивовары» получили право на пенальти на 70-й минуте – Суханов реализовал его.

«Оболонь» проведет свой матч чемпионата 26 февраля. Соперником киевского клуба будет одесский «Черноморец».

Товарищеский матч

Оболонь Киев – ЮКСА Тарасовка – 1:0

Гол: Суханов, 70 (пен)