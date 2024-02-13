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Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 17:51 | Обновлено 13 февраля 2024, 17:58
298
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «Единственный минус сборов – потеря Запорожца»

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко поделился впечатлениями от зимнего сбора

13 февраля 2024, 17:51 | Обновлено 13 февраля 2024, 17:58
298
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «Единственный минус сборов – потеря Запорожца»
ФК Оболонь Киев. Валерий Иващенко

С турецкого этапа подготовки к весенней части сезона вернулись футболисты «Оболони», которые провели там 8 контрольных матчей.

Главный тренер «пивоваров» Валерий Иващенко в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от сбора в Ларе:

– В общем, грех жаловаться. Все, что планировали – выполнили. Не было проблем с погодой, поэтому условия для проведения тренировочного процесса и спаррингов были хорошие. Единственный минус – рецедив старой травмы у нашего новобранца – Евгения Запорожца. Сегодня еще сложно сказать на сколько он выбыл из строя.

– «Оболонь» запланировала в Турции немало контрольных матчей, но один из них мог не состояться.

– Так, 31 января должны были играть с «Видзевом», но руководство польского клуба сообщило, что из-за переполненного лазарета спарринг придется отменить. Организаторы сбора довольно оперативно нашли замену – словацкий «Земплин», у которого мы убедительно выиграли – 4:1.

– Можно сказать, что это была лучшая игра киевлян в Турции?

– Нет, мне больше запомнился спарринг с северомакедонским ФК «Шкупи», где мы наигрывали некоторые тактические схемы и ребята оправдали надежды. А заключительный контрольный поединок с датским «Кеге» был интересен тем, что соперник делает ставку на силовую борьбу и поэтому важно было ему не уступить в единоборствах. Это «Оболони» удалось.

Ценность сбора в Турции еще и в том, что имели возможность встречаться с визави, которые являются представителями разных футбольных школ. «Пивовары» не только себя показали, но и обогатились ценным международным опытом, который обязательно пригодится.

– Сколько всего футболистов находилось в составе спортивной делегации?

– 25, из них -три вратаря.

– Кто-то еще приезжал на просмотр?

– Да, был молодой украинец, который в последнее время выступает за рубежом. Сейчас он еще не может претендовать на место в основном составе, поэтому и отказались от его услуг. Однако наши селекционеры будут продолжать за ним следить.

– А как себя проявили зимние новички «Оболони»?

– Неплохо, жаль только, что травмировался Запорожец.

– На этом работа на трансферном рынке завершена?

– Знаю только, что наше клубное руководство не является сторонником арендованных футболистов. Возможно, конкретика появится после возвращения отечественных элитных команд из-за границы с заграничных сборов. Не исключено, что еще кого-то подпишем.

– Когда начинаете непосредственную подготовку к календарному матчу 18 тура чемпионата УПЛ – с «Черноморцем»?

– 15 февраля. Очень хочется, чтобы обошлось без капризов погоды и могли тренироваться на нашей клубной базе в Буче на травяном газоне.

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Валерий Иващенко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы инсайд Евгений Запорожец
Источник Sport.ua
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