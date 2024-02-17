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  4. МАРКЕВИЧ: «Все работают с максимальной самоотдачей»
Украина. Первая лига
17 февраля 2024, 14:19 |
164
0

МАРКЕВИЧ: «Все работают с максимальной самоотдачей»

Наставник «Карпат» – о спарринге с «Металлистом»

17 февраля 2024, 14:19 |
164
0
МАРКЕВИЧ: «Все работают с максимальной самоотдачей»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал матч против харьковского «Металлиста» (4:1).

«Первый тайм был непростым для нас. Счет, наверное, по игре – 1:1. Мы совершили много ошибок, особенно в обороне. Нам есть над чем работать. Однако это сборы, мы ищем новых игроков, которые усилили бы игру. Сейчас идет тренировочный процесс. Конечно, сразу все не бывает и нужно время, чтобы новички адаптировались. В середине поля у нас тоже есть проблемы, но для этого и существуют сборы, чтобы это исправить.

Все работают с максимальной самоотдачей. Нагрузки на искусственном поле вдвое больше. Тренироваться на натуральном поле легче. Мы еще будем работать здесь четыре дня, а после этого этапа сборов планируем переходить на натуральное покрытие», – приводит слова наставника «зелено-белых» официальный клубный сайт.

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Источник ФК Карпаты Львов
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