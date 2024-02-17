Карпаты разгромили Металлист, забив трижды после перерыва

В субботу, 17 февраля, львовские «Карпаты» провели очередной спарринг в рамках подготовки к возобновлению сезона в Первой лиге.

Соперником подопечных Мирона Маркевича стал другой представитель Первой лиги – харьковский «Металлист».

Первый тайм завершился результативной ничьей – на гол Чачуа в дебюте харьковчане ответили точным ударом Петра Луцива перед самым перерывом. Во втором же тайме львовяне усилиями Чеха, Сакива и Демченко довели счет до разгромного.

Товарищеский матч. 17 февраля

«Карпаты» (Львов) – «Металлист» (Харьков) – 4:1

«Карпаты» (1-й тайм): Ильющенков, Булеза, Бабогло, Козик, Полегенько, Шах, Клименко, Рябов, Тлумак, Чачуа, Невес.

«Карпаты» (2-й тайм): Ильющенков, Сакив, Мизюк, Векляк, Сухарь, Картушов, Чех, Резник, Романюк, Демченко, Сидун.

«Металлист» (1-й тайм): Фастов, Приходько, Бусько, Гомес, Дегтярь, Пидручный, Багачанский, П.Луцив, Синчук, Исаенко, В.Луцив.

«Металлист» (2-й тайм): Шумилов, Ориховский, Горяинов, Порох, Вернаттус, Горенко, Цвиренко, Рязанцев, Ковальский, Кайдалов, Тепляков.

Голы: Чачуа, 5, Чех, 68, Сакив, 86, Демченко, 89 – П.Луцив, 45.