Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты разгромили Металлист, забив трижды после перерыва
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
17.02.2024 11:00 – FT 4 : 1
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 февраля 2024, 14:12 |
517
0

Карпаты разгромили Металлист, забив трижды после перерыва

Львовяне и харьковчане готовятся к возобновлению сезона

17 февраля 2024, 14:12 |
517
0
Карпаты разгромили Металлист, забив трижды после перерыва
ФК Карпаты

В субботу, 17 февраля, львовские «Карпаты» провели очередной спарринг в рамках подготовки к возобновлению сезона в Первой лиге.

Соперником подопечных Мирона Маркевича стал другой представитель Первой лиги – харьковский «Металлист».

Первый тайм завершился результативной ничьей – на гол Чачуа в дебюте харьковчане ответили точным ударом Петра Луцива перед самым перерывом. Во втором же тайме львовяне усилиями Чеха, Сакива и Демченко довели счет до разгромного.

Товарищеский матч. 17 февраля

«Карпаты» (Львов) – «Металлист» (Харьков) – 4:1

«Карпаты» (1-й тайм): Ильющенков, Булеза, Бабогло, Козик, Полегенько, Шах, Клименко, Рябов, Тлумак, Чачуа, Невес.

«Карпаты» (2-й тайм): Ильющенков, Сакив, Мизюк, Векляк, Сухарь, Картушов, Чех, Резник, Романюк, Демченко, Сидун.

«Металлист» (1-й тайм): Фастов, Приходько, Бусько, Гомес, Дегтярь, Пидручный, Багачанский, П.Луцив, Синчук, Исаенко, В.Луцив.

«Металлист» (2-й тайм): Шумилов, Ориховский, Горяинов, Порох, Вернаттус, Горенко, Цвиренко, Рязанцев, Ковальский, Кайдалов, Тепляков.

Голы: Чачуа, 5, Чех, 68, Сакив, 86, Демченко, 89 – П.Луцив, 45.

По теме:
Динамо Киев – Шериф – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Известен стартовый состав Динамо на матч против Шерифа
В полном составе Карпаты соберутся на втором сборе
Карпаты Львов Металлист Харьков товарищеские матчи Мирон Маркевич Амбросий Чачуа Тарас Сакив Максим Чех Егор Демченко
Источник ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брентфорд – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 17 февраля 2024, 13:41 1
Брентфорд – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брентфорд – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 17 февраля в 14:30 по Киеву

Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Баск удивил своими словами
Футбол | 17 февраля 2024, 09:54 0
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Баск удивил своими словами
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Баск удивил своими словами

Испанский вратарь провел разговор с наставником «сливочных»

Стало известно, какая зарплата будет у комментаторов на УПЛ-ТВ
Футбол | 17.02.2024, 07:55
Стало известно, какая зарплата будет у комментаторов на УПЛ-ТВ
Стало известно, какая зарплата будет у комментаторов на УПЛ-ТВ
Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре
Теннис | 17.02.2024, 00:45
Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре
Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре
В Днепре-1 отреагировали на отказ трех игроков возвращаться в Украину
Футбол | 17.02.2024, 00:51
В Днепре-1 отреагировали на отказ трех игроков возвращаться в Украину
В Днепре-1 отреагировали на отказ трех игроков возвращаться в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
15.02.2024, 13:59
Бокс
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
16.02.2024, 12:10 36
Футбол
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
16.02.2024, 09:19
Футбол
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
15.02.2024, 21:47 275
Футбол
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
15.02.2024, 22:45
Футбол
Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
16.02.2024, 22:30 8
Футбол
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
15.02.2024, 18:12 1
Бокс
Свентек и соперницы. В Дохе определились полуфиналистки WTA 1000
Свентек и соперницы. В Дохе определились полуфиналистки WTA 1000
15.02.2024, 22:17 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем