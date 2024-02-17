В товарищеском матче встречаются команды Первой лиги: Карпаты Львов и Металлист Харьков.

Клубы УПЛ проводят контрольные матчи на зимних сборах.

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Игра состоится на стадионе «Украина» во Львове.

Начало товарищеского матча запланировано на 17 февраля в 11:00 по Киеву.

Карпаты – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция