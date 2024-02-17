Товарищеские матчи
17.02.2024 11:00 - : -
Украина. Первая лига17 февраля 2024, 12:00 |
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Карпаты – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 февраля в 11:00 видеотрансляцию товарищеского матча
17 февраля 2024, 12:00 |
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В товарищеском матче встречаются команды Первой лиги: Карпаты Львов и Металлист Харьков.
Клубы УПЛ проводят контрольные матчи на зимних сборах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра состоится на стадионе «Украина» во Львове.
Начало товарищеского матча запланировано на 17 февраля в 11:00 по Киеву.
Карпаты – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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