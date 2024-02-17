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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
17.02.2024 11:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 февраля 2024, 12:00 |
182
0

Карпаты – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 февраля в 11:00 видеотрансляцию товарищеского матча

17 февраля 2024, 12:00 |
182
0
Карпаты – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В товарищеском матче встречаются команды Первой лиги: Карпаты Львов и Металлист Харьков.

Клубы УПЛ проводят контрольные матчи на зимних сборах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра состоится на стадионе «Украина» во Львове.

Начало товарищеского матча запланировано на 17 февраля в 11:00 по Киеву.

Карпаты – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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