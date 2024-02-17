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  4. Паулу ФОНСЕКА: «Мбаппе в Реале – не конец света»
Лига чемпионов
17 февраля 2024, 10:37 |
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Паулу ФОНСЕКА: «Мбаппе в Реале – не конец света»

Тренер «Лилля» – о решении француза покинуть «ПСЖ»

17 февраля 2024, 10:37 |
50
0
Паулу ФОНСЕКА: «Мбаппе в Реале – не конец света»
ФК Лилль. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека прокомментировал решение французского форварда Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ» в конце этого сезона:

«Я не агент Килиана. Всегда хочется, чтобы в нашей лиге играли лучшие, но у нас есть много качественных игроков, чтобы она оставалась одной из лучших среди европейских чемпионатов. Миру не придет конец, если он перейдет в «Реал» или любой другой клуб», – сказал экс-тренер донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось о том, что в борьбу за Мбаппе может вмешаться «Арсенал».

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Паулу Фонсека Лилль ПСЖ Килиан Мбаппе
Источник RMC Sport
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