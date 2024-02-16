Артета хочет видеть Мбаппе в Арсенале. Но сомневается, что это случится
Тренер мягко критикует клуб
Тренер «Арсенала» Микель Артета дал понять, что хотел бы видеть в своей команде Килиана Мбаппе, который, скорее всего, покинет ПСЖ по итогам нынешнего сезона.
Однако наставник сомневается, что клуб будет бороться за игрока.
«Когда игрок такого уровня становится доступен, то «Арсенал» должен быть в этой ситуации, должен быть в обсуждении, но, видимо, так не происходит. Если мы хотим быть лучшей командой, то нужно подписывать лучших игроков, лучших талантов».
«Но я ничего такого не слышал. Возможно, руководство чем-то таким занимается», — сказал Артета.
Ожидается, что Мбаппе перейдет в «Реал».
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