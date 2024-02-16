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  4. Артета хочет видеть Мбаппе в Арсенале. Но сомневается, что это случится
Англия
16 февраля 2024, 16:13 |
451
1

Артета хочет видеть Мбаппе в Арсенале. Но сомневается, что это случится

Тренер мягко критикует клуб

16 февраля 2024, 16:13 |
451
1
Артета хочет видеть Мбаппе в Арсенале. Но сомневается, что это случится
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Тренер «Арсенала» Микель Артета дал понять, что хотел бы видеть в своей команде Килиана Мбаппе, который, скорее всего, покинет ПСЖ по итогам нынешнего сезона.

Однако наставник сомневается, что клуб будет бороться за игрока.

«Когда игрок такого уровня становится доступен, то «Арсенал» должен быть в этой ситуации, должен быть в обсуждении, но, видимо, так не происходит. Если мы хотим быть лучшей командой, то нужно подписывать лучших игроков, лучших талантов».

«Но я ничего такого не слышал. Возможно, руководство чем-то таким занимается», — сказал Артета.

Ожидается, что Мбаппе перейдет в «Реал».

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Килиан Мбаппе Микель Артета ПСЖ Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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Octopus
Сейчас самый высокооплачиваемый игрок в Арсенале - Хаверц с 17 млн евро в год. Подписать игрока на 75 млн в год, Арсенал может, конечно, если учесть, что он достанется бесплатно, но за 5 лет Мбаппе получит сумму двухлетнего текущего годового бюджета, рассчитанного на всех футболистов. Это будет финансовая катастрофа, Арсенал не сможет никого подписывать в течение двух лет, чтобы не быть оштрафованным ассоциацией. Часть денег отобьется призовыми ЛЧ и футболками, но все равно придется дико ужиматься. Непонятно, нужно ли это клубу. С точки зрения болельщика вопросов нет, это было бы весьма интересно.
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