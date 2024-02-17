Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Баск удивил своими словами

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел пять последних матчей в стартовом составе «сливочных».

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага, потерявший место в стартовом составе, провел беседу с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти.

«Я в команде не для того, чтобы создавать плохую атмосферу, наоборот, я уважаю решение тренерского штаба», – сказал Кепа своему наставнику.

Ранее стало известно, что главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти закрыл вратарские дебаты в команде и выбрал голкипера Андрея Лунина основным стражем ворот до возвращения травмированного Тибо Куртуа.