Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Баск удивил своими словами
Испанский вратарь провел разговор с наставником «сливочных»
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел пять последних матчей в стартовом составе «сливочных».
Испанский вратарь Кепа Аррисабалага, потерявший место в стартовом составе, провел беседу с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти.
«Я в команде не для того, чтобы создавать плохую атмосферу, наоборот, я уважаю решение тренерского штаба», – сказал Кепа своему наставнику.
Ранее стало известно, что главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти закрыл вратарские дебаты в команде и выбрал голкипера Андрея Лунина основным стражем ворот до возвращения травмированного Тибо Куртуа.
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