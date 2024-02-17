Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Баск удивил своими словами
Испания
17 февраля 2024, 09:54 |
2064
0

Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Баск удивил своими словами

Испанский вратарь провел разговор с наставником «сливочных»

17 февраля 2024, 09:54 |
2064
0
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Баск удивил своими словами
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел пять последних матчей в стартовом составе «сливочных».

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага, потерявший место в стартовом составе, провел беседу с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти.

«Я в команде не для того, чтобы создавать плохую атмосферу, наоборот, я уважаю решение тренерского штаба», – сказал Кепа своему наставнику.

Ранее стало известно, что главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти закрыл вратарские дебаты в команде и выбрал голкипера Андрея Лунина основным стражем ворот до возвращения травмированного Тибо Куртуа.

По теме:
Валенсия – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
И Лунин? В Испании назвали мощный старт Реала на следующий сезон с Мбаппе
Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник DefensaCentral
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин выиграл конкуренцию у Кепы. Что теперь ждет испанца?
Футбол | 17 февраля 2024, 08:16 0
Лунин выиграл конкуренцию у Кепы. Что теперь ждет испанца?
Лунин выиграл конкуренцию у Кепы. Что теперь ждет испанца?

The Athletic – о борьбе за место основного голкипера «Реала»

Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
Футбол | 16 февраля 2024, 22:30 7
Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?

Лучшие 2 страны односезонного рейтинга будет иметь еще по одному тикету

ЧМ по пляжному футболу. Испания на старте потерпела сенсационное поражение
Футбол | 16.02.2024, 10:35
ЧМ по пляжному футболу. Испания на старте потерпела сенсационное поражение
ЧМ по пляжному футболу. Испания на старте потерпела сенсационное поражение
Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки
Война | 17.02.2024, 07:05
Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки
Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 16.02.2024, 20:30
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
16.02.2024, 12:10 34
Футбол
В Дубае стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Украина бойкотирует
В Дубае стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Украина бойкотирует
15.02.2024, 13:05 10
Футбол
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
16.02.2024, 05:22 21
Футбол
Бывший чемпион мира высмеял Фьюри, который пообещал провести еще 5 боев
Бывший чемпион мира высмеял Фьюри, который пообещал провести еще 5 боев
15.02.2024, 14:58
Бокс
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
15.02.2024, 13:59
Бокс
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
16.02.2024, 09:19
Футбол
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
15.02.2024, 21:47 275
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем