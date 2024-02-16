В Испании обнародовали важное решение Анчелотти по Лунину

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел пять последних матчей в стартовом составе «сливочных».



По информации авторитетного испанского издания Marca, главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти закрыл вратарские дебаты в команде и выбрал голкипера Андрея Лунина основным стражем ворот к возвращению травмированного Тибо Куртуа. Окончательно повлияло на решение итальянского наставника суперматч украинца против «РБ Лейпциг» (1:0) в Лиге чемпионов. Шансы Кепы Аррисабалаги вернуть доверие Анчелотти оценивается как достаточно невысокие.

В этом сезоне Андрей Лунин провел за «Реал» во всех турнирах 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и восемь раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Андрею Лунину.