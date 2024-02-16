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  4. В Испании обнародовали важное решение Анчелотти по Лунину
Испания
16 февраля 2024, 10:17 |
2833
2

В Испании обнародовали важное решение Анчелотти по Лунину

Главный тренер «Реала» закрыл вратарские дебаты в клубе

16 февраля 2024, 10:17 |
2833
2
В Испании обнародовали важное решение Анчелотти по Лунину
Defensa Central. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел пять последних матчей в стартовом составе «сливочных».

По информации авторитетного испанского издания Marca, главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти закрыл вратарские дебаты в команде и выбрал голкипера Андрея Лунина основным стражем ворот к возвращению травмированного Тибо Куртуа. Окончательно повлияло на решение итальянского наставника суперматч украинца против «РБ Лейпциг» (1:0) в Лиге чемпионов. Шансы Кепы Аррисабалаги вернуть доверие Анчелотти оценивается как достаточно невысокие.

В этом сезоне Андрей Лунин провел за «Реал» во всех турнирах 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и восемь раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Андрею Лунину.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Marca
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Wlad West
Ну нах, неужели кончилась эпопея?
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