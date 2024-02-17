Лунин выиграл конкуренцию у Кепы. Что теперь ждет испанца?

Кто сейчас является основным вратарем «Реала»?

Еще месяц назад все задавались этим вопросом. Теперь же ответ кажется очевидным: Лунин лидирует в борьбе с Кепой.

Это кардинальный поворот по сравнению с той ситуацией, которую мы видели минувшим летом, когда Аррисабалага был взят в аренду у «Челси» — сразу после того, как многолетний основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа выбыл практически на целый сезон из-за травмы передней крестообразной связки колена. Кепу брали на роль основного вратаря «Реала» на сезон без Куртуа.

В день своей презентации в качестве игрока «Реала» 15 августа Аррисабалага сиял, он был очень счастлив и перед этим отклонил предложение «Баварии», отдав предпочтение уникальному шансу вернуться в Испанию и поиграть за «Реал».

Когда его спросили, является ли его целью убедить «Реал» оставить его в клубе на постоянной основе после истечения срока аренды, он ответил: «Надеюсь на это. Сегодня мой первый день в клубе, посмотрим, но, надеюсь, благодаря моим выступлениям это случится».



Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Спустя шесть месяцев такой вариант развития событий выглядит крайне маловероятным.

Когда Куртуа выбыл из строя 10 августа, за два дня до первого матча «Реала» в сезоне Ла Лиги, некоторые люди в клубе считали, что пришло время Лунина, потому что будет сложно подписать еще одного вратаря топ-уровня.

Но «Реал» действовал быстро — очень быстро — чтобы подписать Аррисабалагу. Лунин вышел в стартовом составе в первых двух матчах чемпионата, но арендованный у «Челси» испанец отобрал у него место в основе, как только освоился в Мадриде.

«Уровень Кепы очень высок», — сказал тогда Анчелотти. «Лунину не хватает опыта. Большой ротации между ними не будет».

Начиная со своего дебютного матча за «Реал» 25 августа, Аррисабалага провел 13 игр подряд: 10 в Ла Лиге и 3 — в Лиге чемпионов, пропустив 10 голов и шесть раз отстояв «на ноль». Он сделал несколько хороших сейвов, в том числе очень важный в Эль Класико 28 октября в Барселоне, когда «Реал» сумел совершить камбэк и выиграл со счетом 2:1.

Другие выступления Кепы, возможно, были не такими убедительными. Например, октябрьские выездные игры против «Севильи» в Ла Лиге и «Наполи» в Лиге чемпионов. Но тренерский штаб был им доволен. Кепа и его семья тоже были счастливы, а его жена даже опубликовала фотографию, на которой она, кажется, навсегда попрощалась с Лондоном, спустя пять лет после его трансфера в «Челси» из «Атлетика» Бильбао.

Но затем Аррисабалага получил травму на разминке перед домашним матчем Лиги чемпионов с «Брагой» 8 ноября. Источники в тренерском штабе, которые, как и все цитируемые здесь, предпочли говорить анонимно, описывают это как «поворотный момент», после которого симпатии Карло Анчелотти начали смещаться в сторону Лунина.

Украинец вернулся в основу и сразу отразил важный пенальти в тот вечер при счете 0:0, после чего «Реал» довел матч до победы со счетом 3:0. Несмотря на то, что Андрей едва успел размяться перед матчем, он воспользовался своим шансом и возродил дебаты о том, кто должен быть основным вратарем команды.



Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Затем Аррисабалага отсутствовал дольше, чем предполагалось изначально. В итоге он пропустил четыре игры вместо двух, в перерыве между которыми была еще и ноябрьская пауза на матчи сборных. Однако Анчелотти продолжал публично настаивать на том, что испанец является его первым выбором. «Если Кепа будет готов, он будет играть», — сказал он 27 ноября. Но когда через несколько дней баск вернулся в строй, он оказался на скамейке запасных, а не на поле.

Накануне Рождества Анчелотти сказал: «У меня нет идеи ротировать вратарей. Оба чувствуют себя хорошо. Лунин сильно прибавил и проявил большую уверенность, а Кепа сохранил свой уровень… во второй части сезона я выберу одного из них».

Однако с тех пор, как Аррисабалага получил ту самую травму перед матчем с «Брагой» три месяца назад, он сыграл всего пять раз — один раз в Лиге чемпионов, дважды в Ла Лиге, один раз в Кубке Испании (против команды четвертого дивизиона «Арандина») и в Суперкубке Испании.

Это выступление 10 января в полуфинале против соседей из «Атлетико», возможно, можно рассматривать как еще один поворотный момент.

В овертайме «Реал» одержал победу со счетом 5:3, но Аррисабалага подвергся критике за свои пропущенные голы, в которых была его доля вины. На финал Суперкубка против «Барселоны» в основе вышел Лунин, и «Реал» победил со счетом 4:1.

В следующем матче чемпионата Анчелотти выбрал Кепу, но он снова выглядел далеко не лучшим образом: «Альмерия» ушла на перерыв при счете 2:0 в свою пользу на «Бернабеу», еще один гол гостей отменил VAR. В итоге «Реал» сумел совершить камбэк и победил со счетом 3:2, не без помощи еще нескольких сомнительных судейских решений.

Лунин, которому недавно исполнилось 25 лет, с тех пор выходил в основе в пяти матчах подряд.



Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Анчелотти не хотел публично разъяснять, какого вратаря он предпочитает, но Аррисабалага снова остался в роли зрителя на скамейке запасных, когда его конкурент из сборной Украины показал себя с лучшей стороны во вторник в победной игре против «РБ Лейпциг» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Травма Кепы открыла возможность Лунину побороться за место в основе, и он выиграл эту борьбу. Лунин убедил своей игрой», — говорят источники в тренерском штабе, которые видят в этом процессе нечто естественное и простое.

Источники в раздевалке говорят, что 29-летний арендованный испанец много и тепло общается с Луниным, описывая Кепу как «образцового товарища по команде, как будто это он играл в каждой игре». Когда Аррисабалага оказался в аналогичной ситуации в «Челси» в сезоне 2022/23, когда Эдуар Менди выиграл у него конкуренцию за место в основе, и тогда о его характере говорили аналогичные вещи.

Контракт Аррисабалаги с «Челси» истекает в конце следующего сезона. Это лето может стать лучшим шансом для лондонского клуба продать его, но, как ранее сообщал The Athletic, его полноценный трансфер в «Реал» маловероятен, учитывая, что «Челси» запросит около 20 миллионов евро (17,1 миллиона фунтов стерлингов) — сумму, которую клубы Ла Лиги сейчас не готовы платить за резервного голкипера.

Лунин сейчас выглядит утвердившимся первым выбором Анчелотти, хотя Аррисабалага вполне может вернуться в стартовый состав и произвести впечатление до окончания сезона, если представится такая возможность.

Тем временем он продолжает тренироваться, убежденный, что готов играть и выходить в стартовом составе, хотя его окружение уже не уверено в том, что он останется в Мадриде.

Гильермо Раи, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух