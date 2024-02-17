Где они сейчас? Четыре украинца, дебютировавших в УПЛ за Шахтер при Фонсеке

После Мирчи Луческу самым успешным тренером «Шахтера» был и пока остается Паулу Фонсека, который в настоящий момент работает с французским «Лиллем». За три года, проведенных во главе «горняков», португальский специалист выиграл три чемпионских титула в УПЛ, дополнив их тремя победами в Кубке Украины. «Шахтер» при Фонсеке был истинным гегемоном на национальном уровне, однако далеко не всем поклонникам «оранжево-черных» нравились принципы, на которых Паулу выстраивал команду.

В частности, Фонсека мало доверял молодым исполнителям, предпочитая делать ставку на проверенных бойцов. Паулу интересовал результат, из-за чего перспективных игроков, особенно из числа украинских воспитанников «оранжево-черных», болельщики имели возможность видеть на поле достаточно редко. Лишь четырем украинским исполнителям из числа клубных «академиков» Фонсека дал путевку в жизнь, позволив состояться их профессиональному дебюту на уровне УПЛ в футболке «Шахтера». Как же сложилась их судьба и карьера после этого?..

Андрей Борячук

ФК Металлист 1925. Андрей Борячук

Десять лет назад Андрея Борячука называли одной из главных молодых надежд «Шахтера» из числа воспитанников клубной академии. На юношеском уровне этот центральный нападающий демонстрировал выдающуюся, а порой и просто феноменальную результативность, однако переход во взрослый футбол дался Андрею далеко непросто.

Мирча Луческу несколько раз брал Борячука на сборы с первой командой и привлекал форварда к тренировкам с основой, но шанса дебютировать за «горняков» в УПЛ так и не предоставил. Такой возможности Андрей дождался уже от Паулу Фонсеки. Португальский специалист выпустил Борячука на замену в поединке 9-го тура УПЛ-2016/17 против «Волыни», который проходил во Львове и завершился со счетом 3:0 в пользу дончан. На 74-й минуте того матча Борячук заменил Факундо Феррейру, а уже спустя четыре минуты отличился первым забитым мячом за «Шахтер» в чемпионате страны, установив окончательный счет на табло.

Несмотря на удачный дебют, в дальнейшем карьера Борячука в «Шахтере» не сложилась. При Фонсеке Андрей сыграл еще 6 поединков на уровне УПЛ за «горняков» и отличился 2 забитыми мячами, а затем его отправили набираться опыта в аренду в «Мариуполь». Когда Борячук вернулся оттуда, выразив желание играть на более высоком уровне, серьезного шанса в «Шахтере» нападающий так и не получил. Поговаривали, что у Андрея были проблемы психологического характера, мешавшие ему сфокусироваться на игре в футбол и демонстрировать свой максимум, но в целом это уже не так и важно.

В начале сентября минувшего года Андрей Борячук окончательно распрощался с «Шахтером». Форвард на правах свободного агента перешел в «Металлист 1925», где имеет возможность более-менее регулярно появляться на поле и снова приносить пользу команде при помощи забитых мячей. Что правда, говорить о более значительных перспективах для Борячука уже вряд ли стоит. В конце апреля ему исполнится 28 лет, а это уже явно не тот возраст, когда можно успешно прорываться в национальную сборную или серьезные зарубежные клубы. Хотя исключения из правил, конечно же, случаются…

Олег Кудрик

ФК Полесье. Олег Кудрик

Первый сезон Паулу Фонсеки во главе «Шахтера» выдался для португальца весьма простым с точки зрения борьбы за чемпионство в Премьер-лиге. «Горняки» оформили завоевание «золота» национальной лиги за несколько туров до финиша, а потому в последнем поединке сезона Фонсека позволил себе поэкспериментировать и дал шанс дебютировать на высшем уровне сразу нескольким воспитанникам академии «оранжево-черных».

Одним из них оказался голкипер Олег Кудрик, который в поединке 32-го тура УПЛ-2016/17 вышел в стартовом составе «горняков» на матч против «Александрии» (игра состоялась 31 мая 2017 года). На тот момент Кудрик все еще довольно высоко котировался в донецком клубе, так как был основным вратарем «Шахтера» U-19, который в сезоне-2014/15 дошел до финала Юношеской лиги УЕФА, где «горняки» дали бой «Челси», но все-таки уступили со счетом 2:3.

В дебютном матче за «Шахтер» Кудрик пропустил один мяч, а «горняки» сыграли с оппонентом вничью 1:1, при том, что единственным автором гола в рядах «оранжево-черных» оказался уже упоминавшийся выше Андрей Борячук. Впоследствии Паулу Фонсека дал Кудрику возможность сыграть еще лишь в одном официальном матче за «Шахтер», который состоялся 30 мая 2019-го. Ту игру «горняки» легко выиграли у «Львова», а Олег мячей в свои ворота не пропускал (3:0).

После ухода Фонсеки «Шахтер» отпустил Кудрика в аренду в «Карпаты», затем голкипер на аналогичных правах недолго поиграл за «Мариуполь», а в октябре 2020-го получил статус свободного агента и оформил полноценный контракт с приазовцами.

С января 2022 года Кудрик является вратарем «Полесья». Он регулярно играл за команду из Житомира в Первой лиге и помог ей подняться в УПЛ, но затем проиграл конкуренцию пришедшему в коллектив экс-голкиперу «Динамо» и сборной Украины Денису Бойко, которого многие эксперты сейчас называют лучшим вратарем текущего розыгрыша Премьер-лиги.

Игорь Кирюханцев

ФК Заря. Игорь Кирюханцев

Правому защитнику Игорю Кирюханцеву Паулу Фонсека также предоставил возможность провести дебютный матч в УПЛ против «Александрии» в самой концовке сезона-2016/17. Что правда, в отличие от Кудрика, фулбек объявился на поле не в стартовом составе, а на замену, когда на 65-й минуте вышел вместо Максима Малышева.

Те 25 минут против «Александрии» стали единственными, которые Кирюханцев провел в футболке «Шахтера» в рамках официальных матчей. Больше Игорь в стане «горняков» на поле не объявлялся, и уже летом 2017-го его отправили в аренду в «Мариуполь». Вернулся в «Шахтер» Кирюханцев только летом 2021-го, когда в донецком клубе не было уже не только Паулу Фонсеки, но и Луиша Каштру, который успел поруководить командой после своего соотечественника в течение двух сезонов.

Итальянец Роберто Де Дзерби не увидел в Кирюханцеве никакой перспективы, из-за чего далеко небесталанного правого фулбека вновь отправили в аренду, на этот раз в «Александрию». Там Игорь показал себя весьма неплохо, но вскоре в Украину пришла полномасштабная война против российских оккупантов… Кирюханцев вернулся в «Шахтер», где происходили тотальные перемены и «смена декораций». Вместо бразильцев почти на всех позициях активно наигрывались украинцы, но и здесь Игорю не посчастливилось произвести правильное впечатление на Игора Йовичевича и его ассистентов.

В итоге в сентябре 2022 года «Шахтер» отпустил Кирюханцева свободным агентом в «Зарю». Там Игорь в буквальном смысле этого слова расцвел и к настоящему моменту имеет на своем счету 31 матч за луганчан, в которых отличился 5 голами и 5 ассистами. Что правда, конкретно в текущем сезоне дела у Кирюханцева, как и у всей «Зари», пока идут так себе – и футболист, и команда способны на гораздо большее…

Александр Пихаленок

СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Центрального полузащитника Александра Пихаленка какое-то время называли «проектным футболистом» для «Шахтера». Коренной дончанин, с юных лет начавший постигать азы футбола в академии «горняков», оказался еще и очень смышленым на поле, демонстрируя высокий уровень игрового интеллекта. Однако дебютировать за первую команду «Шахтера» Пихаленку посчастливилось только после ухода из клуба Мирчи Луческу, который в центре поля на позиции креативщика отдавал предпочтение бразильцам.

Как и у Кудрика с Кирюханцевым, дебютным матчем в УПЛ для Пихаленка в футболке «Шахтера» оказалась завершающая встреча сезона-2016/17 против «Александрии» (1:1). В ней полузащитник, которому на тот момент было уже 20 лет, вышел на замену на 79-й минуте вместо Василия Кобина. В следующем сезоне Фонсека также дал возможность Александру сыграть 11 минут в одном поединке в рамках чемпионата, а затем «Шахтер» отправил Пихаленка набираться опыта в аренду в «Мариуполь».

В стане приазовцев Пихаленок быстро показал, за что ему выдавали авансы в юношеском футболе, превратившись в «мозговой центр» этой команды. В «Шахтер» Александр вернулся летом 2019-го, когда Фонсека покинул стан «горняков», а его преемником стал Луиш Каштру. Но второй кряду португальский тренер также не увидел для Пихаленка перспектив в первой команде, плюс ко всему в карьере Александра начался тяжелый период, связанный с травмой крестообразной связки колена.

Фактически в тот момент на Пихаленке и поставили «крест» в «Шахтере». Его сочли чересчур «стеклянным», и в 2020 году позволили уйти в «Днепр-1»: сперва на правах аренды, а затем и на полноценной основе. За трансфер Пихаленка «горняки» выручили, по разным данным, от 500 до 700 тысяч евро, и впоследствии не раз пожалели, так как Александр стал истинным лидером «спортклубовцев» и тем человеком, вокруг которого начала строиться игра этой команды.

Поговаривали, что «Шахтер» предпринимал несколько попыток договориться с боссами «Днепра-1» об обратном выкупе Пихаленка, но добиться прогресса в этих дискуссиях сторонам так и не удалось. В настоящий момент Александр остается игроком «спортклубовцев», с которыми имеет контракт до лета 2025 года.