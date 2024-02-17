Где они сейчас? Четыре украинца, дебютировавших в УПЛ за Шахтер при Фонсеке
Паулу был не так лоялен к молодым «академикам», как его преемник Луиш Каштру, но некоторым шанс дал
После Мирчи Луческу самым успешным тренером «Шахтера» был и пока остается Паулу Фонсека, который в настоящий момент работает с французским «Лиллем». За три года, проведенных во главе «горняков», португальский специалист выиграл три чемпионских титула в УПЛ, дополнив их тремя победами в Кубке Украины. «Шахтер» при Фонсеке был истинным гегемоном на национальном уровне, однако далеко не всем поклонникам «оранжево-черных» нравились принципы, на которых Паулу выстраивал команду.
В частности, Фонсека мало доверял молодым исполнителям, предпочитая делать ставку на проверенных бойцов. Паулу интересовал результат, из-за чего перспективных игроков, особенно из числа украинских воспитанников «оранжево-черных», болельщики имели возможность видеть на поле достаточно редко. Лишь четырем украинским исполнителям из числа клубных «академиков» Фонсека дал путевку в жизнь, позволив состояться их профессиональному дебюту на уровне УПЛ в футболке «Шахтера». Как же сложилась их судьба и карьера после этого?..
Андрей Борячук
Десять лет назад Андрея Борячука называли одной из главных молодых надежд «Шахтера» из числа воспитанников клубной академии. На юношеском уровне этот центральный нападающий демонстрировал выдающуюся, а порой и просто феноменальную результативность, однако переход во взрослый футбол дался Андрею далеко непросто.
Мирча Луческу несколько раз брал Борячука на сборы с первой командой и привлекал форварда к тренировкам с основой, но шанса дебютировать за «горняков» в УПЛ так и не предоставил. Такой возможности Андрей дождался уже от Паулу Фонсеки. Португальский специалист выпустил Борячука на замену в поединке 9-го тура УПЛ-2016/17 против «Волыни», который проходил во Львове и завершился со счетом 3:0 в пользу дончан. На 74-й минуте того матча Борячук заменил Факундо Феррейру, а уже спустя четыре минуты отличился первым забитым мячом за «Шахтер» в чемпионате страны, установив окончательный счет на табло.
Несмотря на удачный дебют, в дальнейшем карьера Борячука в «Шахтере» не сложилась. При Фонсеке Андрей сыграл еще 6 поединков на уровне УПЛ за «горняков» и отличился 2 забитыми мячами, а затем его отправили набираться опыта в аренду в «Мариуполь». Когда Борячук вернулся оттуда, выразив желание играть на более высоком уровне, серьезного шанса в «Шахтере» нападающий так и не получил. Поговаривали, что у Андрея были проблемы психологического характера, мешавшие ему сфокусироваться на игре в футбол и демонстрировать свой максимум, но в целом это уже не так и важно.
В начале сентября минувшего года Андрей Борячук окончательно распрощался с «Шахтером». Форвард на правах свободного агента перешел в «Металлист 1925», где имеет возможность более-менее регулярно появляться на поле и снова приносить пользу команде при помощи забитых мячей. Что правда, говорить о более значительных перспективах для Борячука уже вряд ли стоит. В конце апреля ему исполнится 28 лет, а это уже явно не тот возраст, когда можно успешно прорываться в национальную сборную или серьезные зарубежные клубы. Хотя исключения из правил, конечно же, случаются…
Олег Кудрик
Первый сезон Паулу Фонсеки во главе «Шахтера» выдался для португальца весьма простым с точки зрения борьбы за чемпионство в Премьер-лиге. «Горняки» оформили завоевание «золота» национальной лиги за несколько туров до финиша, а потому в последнем поединке сезона Фонсека позволил себе поэкспериментировать и дал шанс дебютировать на высшем уровне сразу нескольким воспитанникам академии «оранжево-черных».
Одним из них оказался голкипер Олег Кудрик, который в поединке 32-го тура УПЛ-2016/17 вышел в стартовом составе «горняков» на матч против «Александрии» (игра состоялась 31 мая 2017 года). На тот момент Кудрик все еще довольно высоко котировался в донецком клубе, так как был основным вратарем «Шахтера» U-19, который в сезоне-2014/15 дошел до финала Юношеской лиги УЕФА, где «горняки» дали бой «Челси», но все-таки уступили со счетом 2:3.
В дебютном матче за «Шахтер» Кудрик пропустил один мяч, а «горняки» сыграли с оппонентом вничью 1:1, при том, что единственным автором гола в рядах «оранжево-черных» оказался уже упоминавшийся выше Андрей Борячук. Впоследствии Паулу Фонсека дал Кудрику возможность сыграть еще лишь в одном официальном матче за «Шахтер», который состоялся 30 мая 2019-го. Ту игру «горняки» легко выиграли у «Львова», а Олег мячей в свои ворота не пропускал (3:0).
После ухода Фонсеки «Шахтер» отпустил Кудрика в аренду в «Карпаты», затем голкипер на аналогичных правах недолго поиграл за «Мариуполь», а в октябре 2020-го получил статус свободного агента и оформил полноценный контракт с приазовцами.
С января 2022 года Кудрик является вратарем «Полесья». Он регулярно играл за команду из Житомира в Первой лиге и помог ей подняться в УПЛ, но затем проиграл конкуренцию пришедшему в коллектив экс-голкиперу «Динамо» и сборной Украины Денису Бойко, которого многие эксперты сейчас называют лучшим вратарем текущего розыгрыша Премьер-лиги.
Игорь Кирюханцев
Правому защитнику Игорю Кирюханцеву Паулу Фонсека также предоставил возможность провести дебютный матч в УПЛ против «Александрии» в самой концовке сезона-2016/17. Что правда, в отличие от Кудрика, фулбек объявился на поле не в стартовом составе, а на замену, когда на 65-й минуте вышел вместо Максима Малышева.
Те 25 минут против «Александрии» стали единственными, которые Кирюханцев провел в футболке «Шахтера» в рамках официальных матчей. Больше Игорь в стане «горняков» на поле не объявлялся, и уже летом 2017-го его отправили в аренду в «Мариуполь». Вернулся в «Шахтер» Кирюханцев только летом 2021-го, когда в донецком клубе не было уже не только Паулу Фонсеки, но и Луиша Каштру, который успел поруководить командой после своего соотечественника в течение двух сезонов.
Итальянец Роберто Де Дзерби не увидел в Кирюханцеве никакой перспективы, из-за чего далеко небесталанного правого фулбека вновь отправили в аренду, на этот раз в «Александрию». Там Игорь показал себя весьма неплохо, но вскоре в Украину пришла полномасштабная война против российских оккупантов… Кирюханцев вернулся в «Шахтер», где происходили тотальные перемены и «смена декораций». Вместо бразильцев почти на всех позициях активно наигрывались украинцы, но и здесь Игорю не посчастливилось произвести правильное впечатление на Игора Йовичевича и его ассистентов.
В итоге в сентябре 2022 года «Шахтер» отпустил Кирюханцева свободным агентом в «Зарю». Там Игорь в буквальном смысле этого слова расцвел и к настоящему моменту имеет на своем счету 31 матч за луганчан, в которых отличился 5 голами и 5 ассистами. Что правда, конкретно в текущем сезоне дела у Кирюханцева, как и у всей «Зари», пока идут так себе – и футболист, и команда способны на гораздо большее…
Александр Пихаленок
Центрального полузащитника Александра Пихаленка какое-то время называли «проектным футболистом» для «Шахтера». Коренной дончанин, с юных лет начавший постигать азы футбола в академии «горняков», оказался еще и очень смышленым на поле, демонстрируя высокий уровень игрового интеллекта. Однако дебютировать за первую команду «Шахтера» Пихаленку посчастливилось только после ухода из клуба Мирчи Луческу, который в центре поля на позиции креативщика отдавал предпочтение бразильцам.
Как и у Кудрика с Кирюханцевым, дебютным матчем в УПЛ для Пихаленка в футболке «Шахтера» оказалась завершающая встреча сезона-2016/17 против «Александрии» (1:1). В ней полузащитник, которому на тот момент было уже 20 лет, вышел на замену на 79-й минуте вместо Василия Кобина. В следующем сезоне Фонсека также дал возможность Александру сыграть 11 минут в одном поединке в рамках чемпионата, а затем «Шахтер» отправил Пихаленка набираться опыта в аренду в «Мариуполь».
В стане приазовцев Пихаленок быстро показал, за что ему выдавали авансы в юношеском футболе, превратившись в «мозговой центр» этой команды. В «Шахтер» Александр вернулся летом 2019-го, когда Фонсека покинул стан «горняков», а его преемником стал Луиш Каштру. Но второй кряду португальский тренер также не увидел для Пихаленка перспектив в первой команде, плюс ко всему в карьере Александра начался тяжелый период, связанный с травмой крестообразной связки колена.
Фактически в тот момент на Пихаленке и поставили «крест» в «Шахтере». Его сочли чересчур «стеклянным», и в 2020 году позволили уйти в «Днепр-1»: сперва на правах аренды, а затем и на полноценной основе. За трансфер Пихаленка «горняки» выручили, по разным данным, от 500 до 700 тысяч евро, и впоследствии не раз пожалели, так как Александр стал истинным лидером «спортклубовцев» и тем человеком, вокруг которого начала строиться игра этой команды.
Поговаривали, что «Шахтер» предпринимал несколько попыток договориться с боссами «Днепра-1» об обратном выкупе Пихаленка, но добиться прогресса в этих дискуссиях сторонам так и не удалось. В настоящий момент Александр остается игроком «спортклубовцев», с которыми имеет контракт до лета 2025 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская команда отобралась на мейджор
Поединок состоится 17 февраля в 17:00 по Киеву