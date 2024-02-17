Гендир Интера прокомментировал информацию об интересе ПСЖ к Лаутаро
Джузеппе Маротта уверен, что аргентинец останется
Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к форварду и капитану команды Лаутаро Мартинеса:
«Мы не волнуемся. У нас не было никаких сигналов от «ПСЖ» или какого-либо другого клуба. Мы настроены очень оптимистично по поводу нового контракта с Лаутаро, он любит «Интер». То де самое качается Бареллы», – цитирует Маротту инсайдер Фабрицио Романо.
Вчера Мартинес повторил достижение Джузеппе Меаццы, забив 20+ голов в третьем сезоне Серии А подряд.
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