Гендир Интера прокомментировал информацию об интересе ПСЖ к Лаутаро

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к форварду и капитану команды Лаутаро Мартинеса:

«Мы не волнуемся. У нас не было никаких сигналов от «ПСЖ» или какого-либо другого клуба. Мы настроены очень оптимистично по поводу нового контракта с Лаутаро, он любит «Интер». То де самое качается Бареллы», – цитирует Маротту инсайдер Фабрицио Романо.

Вчера Мартинес повторил достижение Джузеппе Меаццы, забив 20+ голов в третьем сезоне Серии А подряд.