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  4. Гендир Интера прокомментировал информацию об интересе ПСЖ к Лаутаро
Италия
17 февраля 2024, 08:45 |
81
0

Гендир Интера прокомментировал информацию об интересе ПСЖ к Лаутаро

Джузеппе Маротта уверен, что аргентинец останется

17 февраля 2024, 08:45 |
81
0
Гендир Интера прокомментировал информацию об интересе ПСЖ к Лаутаро
ФК Интер. Лаутаро Мартинес

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к форварду и капитану команды Лаутаро Мартинеса:

«Мы не волнуемся. У нас не было никаких сигналов от «ПСЖ» или какого-либо другого клуба. Мы настроены очень оптимистично по поводу нового контракта с Лаутаро, он любит «Интер». То де самое качается Бареллы», – цитирует Маротту инсайдер Фабрицио Романо.

Вчера Мартинес повторил достижение Джузеппе Меаццы, забив 20+ голов в третьем сезоне Серии А подряд.

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Интер Милан Джузеппе Маротта Лаутаро Мартинес ПСЖ Фабрицио Романо трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Источник Фабрицио Романо
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