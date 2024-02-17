Лаутаро повторил результат легендарного Меацца. Сколько до рекорда?

В пятницу, 16 февраля, в 25-м туре чемпионата Италии «Интер» дома разгромил «Салернитану» со счетом 4:0.

Автором одного из голов у победителей стал Лаутаро Мартинес. Аргентинец достиг показателя в 20 голов в третьем кряду сезоне Серии А. Он стал третьим футболистом в истории «нерадзурри» с таким достижением.

Джузеппе Меацца забивал 20 и больше голов в чемпионате Италии в пяти подряд сезонах (1929/1930 – 1933/1934), Иштван Ньерш – четырех (1948/1949 – 1951/1952).

В прошлом чемпионате Италии Лаутаро Мартинес забил 21 гол в 38 матчах, а в позапрошлом – 21 в 35 поединках.