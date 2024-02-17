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  4. Лаутаро повторил результат легендарного Меацца. Сколько до рекорда?
Италия
17 февраля 2024, 00:15 | Обновлено 17 февраля 2024, 00:23
272
0

Лаутаро повторил результат легендарного Меацца. Сколько до рекорда?

Форвард «Интера» вновь достиг отметки в 20 голов в Серии А

17 февраля 2024, 00:15 | Обновлено 17 февраля 2024, 00:23
272
0
Лаутаро повторил результат легендарного Меацца. Сколько до рекорда?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В пятницу, 16 февраля, в 25-м туре чемпионата Италии «Интер» дома разгромил «Салернитану» со счетом 4:0.

Автором одного из голов у победителей стал Лаутаро Мартинес. Аргентинец достиг показателя в 20 голов в третьем кряду сезоне Серии А. Он стал третьим футболистом в истории «нерадзурри» с таким достижением.

Джузеппе Меацца забивал 20 и больше голов в чемпионате Италии в пяти подряд сезонах (1929/1930 – 1933/1934), Иштван Ньерш – четырех (1948/1949 – 1951/1952).

В прошлом чемпионате Италии Лаутаро Мартинес забил 21 гол в 38 матчах, а в позапрошлом – 21 в 35 поединках.

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Интер Милан Лаутаро Мартинес Серия A чемпионат Италии по футболу Салернитана
Источник Twitter
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