Лаутаро повторил результат легендарного Меацца. Сколько до рекорда?
Форвард «Интера» вновь достиг отметки в 20 голов в Серии А
В пятницу, 16 февраля, в 25-м туре чемпионата Италии «Интер» дома разгромил «Салернитану» со счетом 4:0.
Автором одного из голов у победителей стал Лаутаро Мартинес. Аргентинец достиг показателя в 20 голов в третьем кряду сезоне Серии А. Он стал третьим футболистом в истории «нерадзурри» с таким достижением.
Джузеппе Меацца забивал 20 и больше голов в чемпионате Италии в пяти подряд сезонах (1929/1930 – 1933/1934), Иштван Ньерш – четырех (1948/1949 – 1951/1952).
В прошлом чемпионате Италии Лаутаро Мартинес забил 21 гол в 38 матчах, а в позапрошлом – 21 в 35 поединках.
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