Интер Милан

В пятницу, 16 февраля, в 25-м туре чемпионата Италии отношения выяснили «Интер» и «Салернитана».

Игра завершилась крупной победой «Интера» со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Тюрам, Мартинес, Дюмфрис и Арнаутович.

В таблице Серии А «Интер» по-прежнему первый – у него 63 очка, что на 10 пунктов больше, чем у «Ювентуса», который идет вторым. У «Салернитаны» 20-я позиция и 13 баллов.

Серия А. 25-й тур

Интер – Салернитана – 4:0

Голы: Тюрам, 17, Мартинес, 19, Дюмфрис, 40, Арнаутович, 90.