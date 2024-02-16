16.02.2024 22:00 – FT 4 : 0
Италия16 февраля 2024, 23:55 | Обновлено 17 февраля 2024, 01:06
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No problem. Интер разгромил Салернитану
Миланский клуб укрепил свое лидерство в Серии А
16 февраля 2024, 23:55 | Обновлено 17 февраля 2024, 01:06
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В пятницу, 16 февраля, в 25-м туре чемпионата Италии отношения выяснили «Интер» и «Салернитана».
Игра завершилась крупной победой «Интера» со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Тюрам, Мартинес, Дюмфрис и Арнаутович.
В таблице Серии А «Интер» по-прежнему первый – у него 63 очка, что на 10 пунктов больше, чем у «Ювентуса», который идет вторым. У «Салернитаны» 20-я позиция и 13 баллов.
Серия А. 25-й тур
Интер – Салернитана – 4:0
Голы: Тюрам, 17, Мартинес, 19, Дюмфрис, 40, Арнаутович, 90.
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Интер Милан).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
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