Интер Милан

В пятницу, 16 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Салернитана» и «Интер».

Игра пройдет в Салерно на стадионе «Ареки».



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Салернитана – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А