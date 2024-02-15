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Интер Милан
16.02.2024 22:00 - : -
Салернитана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
15 февраля 2024, 10:34 |
18
0

Салернитана – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 февраля поединок 25-го тура итальянской Серии А

15 февраля 2024, 10:34 |
18
0
Салернитана – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Салернитан – Интер

В пятницу, 16 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Салернитана» и «Интер».

Игра пройдет в Салерно на стадионе «Ареки».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Салернитана – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Источник Sport.ua
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