Интер Милан

16.02.2024 22:00 - : -
Италия15 февраля 2024, 10:34 |
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Салернитана – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 февраля поединок 25-го тура итальянской Серии А
15 февраля 2024, 10:34 |
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В пятницу, 16 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Салернитана» и «Интер».
Игра пройдет в Салерно на стадионе «Ареки».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Салернитана – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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