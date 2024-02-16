Замена Мбаппе. ПСЖ нацелился на лидера Интера

После решение Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ» французский клуб начал искать замену своему форварду. Один из кандидатов – капитан «Интера» Лаутаро Мартинес.

В последнее время у миланского клуба возникли трудности с продлением контракта с 26-летним аргентинцем, чем и пытается воспользоваться «ПСЖ». Чемпионы Франции готовы предложить за Мартинеса 100 миллионов евро, «Интер» оценивает игрока в 150 миллионов.

«ПСЖ» надеется на то, что потенциальные переговоры упростит агент Лаутаро Алехандро Камано. Он также представляет интересы Ашрафа Хакими, который в 2021 году перешел в «ПСЖ» именно из «Интера».

Однако, несмотря на трудности при продлении контракта, довольно высока вероятность того, что Мартинес все равно не намерен покидать «Интер». Недавно в итальянских СМИ появилась информация о том, что он отклонил предложение от «Манчестер Сити».