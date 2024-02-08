Интер рискует потерять ключевого форварда. Что случилось?
Клуб не может договориться с Лаутаро Мартинесом
Итальянский клуб «Интер» и нападающий Лаутаро Мартинес пребывают в затянувшихся переговорах по новому контракту.
26-летний аргентинец хочет зарабатывать в будущем 10 млн евро за сезон. В свою очередь, руководство «Интера» готово предложить Мартинесу на 2 млн меньше. Стороны якобы сохраняют оптимизм что до результатов переговоров, но пока к соглашению прийти не могут.
Мартинес играет за «Интер» с июля 2018 года. На его счету в общей сложности 267 матчей, 124 гола и 41 результативная передача. Его действующий контракт с «нерадзурри» рассчитан до конца сезона-2025/2026.
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