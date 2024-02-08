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Италия
08 февраля 2024, 14:55 | Обновлено 08 февраля 2024, 15:06
185
0

Интер рискует потерять ключевого форварда. Что случилось?

Клуб не может договориться с Лаутаро Мартинесом

08 февраля 2024, 14:55 | Обновлено 08 февраля 2024, 15:06
185
0
Интер рискует потерять ключевого форварда. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Итальянский клуб «Интер» и нападающий Лаутаро Мартинес пребывают в затянувшихся переговорах по новому контракту.

26-летний аргентинец хочет зарабатывать в будущем 10 млн евро за сезон. В свою очередь, руководство «Интера» готово предложить Мартинесу на 2 млн меньше. Стороны якобы сохраняют оптимизм что до результатов переговоров, но пока к соглашению прийти не могут.

Мартинес играет за «Интер» с июля 2018 года. На его счету в общей сложности 267 матчей, 124 гола и 41 результативная передача. Его действующий контракт с «нерадзурри» рассчитан до конца сезона-2025/2026.

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Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Лаутаро Мартинес
Источник La Gazzetta dello Sport
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