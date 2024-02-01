Интер может выиграть почти все в этом сезоне. Никто не играет так, как они

Похмелье после выхода в финал Лиги чемпионов? Совсем нет. Миланский «Интер» с Лаутаро Мартинесом может выиграть все или почти все в этом сезоне.

Поражение 0:1 от «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов в июне не позволило «Интеру» завоевать исторический кубковый требл в прошлом сезоне с победами в Суперкубке и Кубке Италии.

Поражение от «Болоньи» положило конец попыткам «Интера» защитить титул победителей Кубка Италии в этом сезоне, но 22 января команда Симоне Индзаги провела свой шестой финал и завоевала свой пятый кубок с начала сезона 2021/2022. «Интер», ставший лучшей кубковой командой Европы, обыграл действующих чемпионов Серии А, «Наполи», со счетом 1:0 и завоевал третий подряд Суперкубок Италии.

Индзаги, возглавивший команду летом 2021 года, является тренером, который работает в «Интере» дольше всего со времен Роберто Манчини в середине 2000-х годов. Он выигрывает трофей в среднем каждые 28 матчей и обогнал Манчини и Эленио Эрреру (у обоих по четыре) как тренеров «Интера» с наибольшим количеством кубковых трофеев.

Победный мяч Лаутаро на 91-й минуте матча с «Наполи» стал его 123-м голом за «Интер». Он вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба, сравнявшись по этому показателю с Кристианом Виери.



Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

«Интер» и Лаутаро часто характеризуют неправильно: они всегда играют по схеме 3-5-2, способны обороняться глубоко в 5-3-2, наказывать соперника в контратаках и забивать после навесов. Лаутаро (его рост составляет174 см) выглядит «маленьким человеком» в дуэте форвардов.

И то, и другое – правда, но «Интер» и Лаутаро – хамелеоны. «Я думаю, что у этой команды есть все необходимое для победы в любом матче», – сказал Индзаги в апреле 2022 года.

Цифры подтверждают слова Индзаги. В этом сезоне в Серии А «Интер» имеет наибольшее количество серий из 10+ пасов, а также наибольшее количество передач, заканчивающихся ударом или касанием в штрафной соперника.

У них также больше всего голов после высоких отборов мяча, в пределах 40 метров от ворот соперника. «Интер» занимает второе место в лиге по вертикальным атакам: тем, которые начинаются на своей половине поля, при которых больше половины передач продвигают мяч вперед, и заканчивается все ударом или касанием в штрафной соперника.

«В решающих матчах нам всегда удавалось играть хорошо, наилучшим образом заботиться об обеих фазах – обороне и атаке», – сказал Индзаги после победы в Суперкубке.

В Серии А «Интер» лидирует с преимуществом в одно очко над «Ювентусом» и игрой в запасе. 54 очко после 21 матча – пятый показатель в истории Серии А; лучше «Интер» стартовал только в сезоне 2006/2007 при Манчини. Тогда команда выиграла чемпионат с 97 очками, на 22 балла оторвавшись от второго места.

Если сильной стороной «Ювентуса» является оборона, и он чаще выигрывает матчи с перевесом в один мяч, чем в два и больше, то «Интер» Индзаги – это элитный адаптер. Лаутаро дважды забил в гостевом матче против «Монцы» (победа со счетом 5:1) в начале января. Они владели мячом всего 43% времени, что стало одной из их семи побед в Серии А нынешнего сезона, одержанных при показателе в владения мячом в менее чем 50%.

В билд-апе атаки, в которой был забит второй гол, которую Лаутаро завершил с передачи левого защитника Федерико Димарко, воплотилась плавность игры «Интера».

Они возвращают мяч вратарю Янну Зоммеру, а «Монца» прессингует. Центральный защитник Стефан де Врей занимает выдвинутую вперед позицию, что является характерной чертой игры «Интера» при выходе из обороны – они часто выманивают к себе центрфорварда соперника, чтобы усложнить прессинг и перегрузить полузащиту.

Николо Барелла делает свое фирменное движение – занимает высокую позицию, затем спринтует в сторону своих ворот, получает мяч от центрального защитника и играет вперед или в ширину. В этом эпизоде он запускает де Врея, который делает забегание по центру.

Де Врей проскакивает через полузащиту соперников и находит Генриха Мхитаряна. «Интер», играя в формате «четыре против трех», переводит мяч налево на Димарко, а тот выводит на удар Лаутаро – обратите внимание, как дуэт форвардов «Интера» (Лаутаро и Маркус Тюрам) занимают разные позиции, создавая пространство друг для друга и атакуя разные зоны штрафной площадки соперника.

Пятый гол был классическим контрвыпадом «Интера» – 11 секунд от начала атаки до взятия ворот. Мхитарян перехватил пас и сразу же рванул вперед, при поддержке форвардов, Лаутаро и Тюрама. Он отдал на Тюрама, который вошел в штрафную и забил гол.

В победном выездном матче против «Аталанты» «Интер» сравнялся с соперником по интенсивности игры без мяча. Первый гол был забит с пенальти, который заработал правый защитник Маттео Дармиан. Второй гол начался с перехвата мяча в высоком прессинге, затем они потеряли его, вступили контрпрессинг и вернули себе владение, а Лаутаро пробил в дальний угол.

Павар сделал аналогичный перехват в атаке, которая привела к победному голу в финале Суперкубка против «Наполи», который полностью закрылся после того, как остался вдесятером. Широкие комбинации «Интер» проводит с обеих флангов, особенно с левым центральным защитником Алессандро Бастони. В нынешнем сезоне одиннадцать игроков «Интера» отметились более чем одной результативной передачей, если учитывать все турниры.

В обороне они приспосабливаются. Против «Наполи», в жарком Эр-Рияде и без угрозы со стороны 9-го номера Виктора Осимхена, «Интер» выдвинул правую часть своей средней линии (латераль и правый центральный хавбек), чтобы ограничить доступ к мячу для Хвичи Кварацхелии, которого Павар заблокировал. Кварацхелия был заменен на 70-й минуте, совершив лишь одну удачную обводку из 5 попыток.

В Серии А, по сравнению с другими европейскими чемпионатами, очень много команд играют по схеме 3-5-2, которые нивелируют систему «Интера» и лишают его возможности перегружать последнюю линию, когда он выдвигает вперед фланговых защитников (что он мог бы сделать против соперника, который играет с 4 защитниками). Тем не менее, «Интер» преодолевает прессинг за счет быстрого билд-апа и умных проходов в полузащите. Это иллюстрирует гол в ворота «Ювентуса» в ноябре.

Зоммер отдает широкую передачу на Дензела Дюмфриса, которого прессингует его визави по позиции, Филип Костич.

Дюмфрис пропускает мяч мимо себя, после чего находит передачей Бареллу, и тот прорывается через полузащиту. В центре поля у «Ювентуса» возникает ситуация «три против двух», но центральный защитник Даниэле Ругани выдвигается вперед, и Барелла запускает Тюрама в свободную зону.

Француз прорывается к бровке и отдает пас на Лаутаро, который совершает феноменальное двойное движение. Сначала забегает за спину защитнику, попадает в его «слепую зону», а затем выскакивает у него из-за спины и в одно касание кладет мяч в дальний угол.

Это одна из четырех голевых передач Тюрама на Лаутаро – лучшая связка в Серии А. Тюрам, который перешел минувшим летом из «Боруссии» Менхенгладбах на правах свободного агента, – третий партнер Лаутаро по атаке после Эдина Джеко и Ромелу Лукаку. Аргентинец демонстрирует огромную адаптивность в игре с игроками разного профиля – в сезоне 2020/2021 Лукаку и Лаутаро вместе создали восемь голов (пять ассистов в исполнении Лукаку на Лаутаро, три – наоборот).

В беседе с UEFA.com в июне прошлого года Лаутаро описал Джеко и Лукаку как «двух очень разных игроков. Эдин любит владеть мячом. Он отходит назад и взаимодействует с партнерами по команде, в то время как Ромелу стремится атаковать пространство и выманивает защитников на себя, чтобы создать пространство для второго нападающего. Если мне нужно атаковать пространство, чтобы освободить зону для Эдина, я легко могу это сделать, и то же самое касается Ромелу».

Лаутаро и Джеко выглядели как комбинация «большой – маленький форвард», но атаковали плавно, иногда Джеко вбегал в зоны, а Лаутаро демонстрировал свою недооцененное умение играть спиной к воротам, в частности, свою физическую мощь, чтобы оттеснить центрального защитника соперников, и диспетчерские способности.

Два ярких примера – против Фикайо Томори из «Милана», известного своим умением защищаться один-в-один. В Суперкубке 2023 года он обошел защитника сборной Англии, забежав ему в спину и забив гол. В сентябре 2022 года «Интер» проиграл дерби со счетом 2:3, но открыл счет в матче; Лаутаро удерживал мяч в течение четырех секунд, когда Томори висел на нем, а затем сделал передачу на Хоакина Корреа, который вывел Марцело Брозовича один-на-один с вратарем.

Пеп Гвардиола рассказал о фирменной атакующей манере «Интера» после финала Лиги чемпионов: «Они выманивают тебя для высокого прессинга, находят нападающих, очень хорошо связывают игру, умеют держать мяч и менять направление атак».

Когда соперник высоко прессингует, «Интер» отдает вертикальную передачу на Лаутаро или Тюрама, которые играют друг на друга и могут запустить вперед полузащитника или латераля.

Первый гол «Интера» на выезде против «Салернитаны» был версией этой схемы. Лаутаро, вышедший на замену в перерыве, стал первым запасным, забившим четыре гола в матче Серии А – все они были забиты в одно касание.

Проблемой для Лаутаро был победный для Аргентины чемпионат мира, на котором он провалился. Он транжирил моменты, не смог забить с 14 ударов и отправился на скамейку запасных, проиграв конкуренцию Хулиану Альваресу несмотря на то, что в первых двух матчах выходил в основе. В финале Лаутаро и Тюрам вышли со скамейки запасных.

По иронии судьбы, статистика Лаутаро в сборной неплохая: 21 гол в 54 матчах. На Копа Америка 2021 он забил три гола, в том числе в четверть- и полуфинале. В финале Аргентина обыграла Бразилию на «Маракане».

Неудачное выступление на чемпионате мира может ошибочно отпугнуть элитные клубы Европы от 26-летнего игрока, который, вероятно, входит в пору своего расцвета. В период с 9 апреля 2022 года по 23 декабря 2023 года он сыграл в 89 матчах «Интера» подряд во всех турнирах. Добавьте к этому перелеты по всему миру во время пауз на матчи сборных, и все это усложнит поддержание уровня игры.

Сомневающимся достаточно обратить внимание на три вещи. Во-первых, Лаутаро играет роль универсала: руководит прессингом, связывает игру и создает моменты. Во-вторых, его лидерские качества: в прошлом сезоне аргентинец периодически надевал капитанскую повязку, а в этом стал полноценным капитаном команды. В-третьих, его статистика в больших матчах. 8 голов в 15 дерби – это лучший показатель среди всех игроков, которые сейчас выступают за оба миланских клуба.

«Интер» выиграл пять дерби подряд – это первый подобный случай в истории миланских дерби. Их успех зависит от Лаутаро. Он забивал во всех трех победных финалах Суперкубка под руководством Индзаги, а также три гола в полуфиналах Кубка Италии и дубль в финале прошлого сезона против «Фиорентины». «Интер» рано пропустил, играя против персонального прессинга соперника. Лаутаро сравнял счет после того, как ловко забежал за низкий блок защиты соперников и пробил с угла вратарской площадки, а затем забил победный гол ударом с лета с передачи Бареллы.

В полуфинале Лиги Европы 2019/2020 против донецкого «Шахтера» («Интер» тогда тренировал Антонио Конте) он забил дважды и сделал ассист на Лукаку. И снова два совершенно разных гола: он открыл счет ударом головой после навеса и добавил третий, пробив издали после успешного высокого прессинга. В прошлом сезоне он обеспечил команде выход в финал Лиги чемпионов, забив победный гол во втором матче против «Милана» – еще один удар с угла вратарской после передачи Лукаку.



Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В этом сезоне на счету Лаутаро уже 22 гола во всех соревнованиях, что на 6 меньше его личного рекорда прошлого сезона, причем 19 голов он забил в Серии А. Только Гарри Кейн и Килиан Мбаппе забили больше в пяти ведущих европейских лигах.

Невероятно, но при всех своих успехах «Интер» не выигрывал Серию А при Индзаги, а Лаутаро никогда не становился лучшим бомбардиром Серии А, занимая второе место в двух последних сезонах (оба раза забив 21 мяч). Он был куплен в 2018 году в качестве наследника своего соотечественника Мауро Икарди и уже сравнялся с ним по голам за «Интер» – по 124.

Икарди дважды становился лучшим бомбардиром Серии А, забив 29 голов в сезоне 2017/2018 годах (вместе с Чиро Иммобиле) и 22 гола в сезоне 2014/2015 годах (вместе с Лукой Тони). Со времен Златана Ибрагимовича в сезоне 2008/2009 годах (25 голов) ни один игрок «Интера» не становился единоличным лучшим бомбардиром Серии А. На данный момент Лаутаро на шесть голов опережает идущего следом Душана Влаховича.

Следующие три матча станут серьезной проверкой способностей команды. «Интер» приедет в гости к «Роме», проведет домашнее Дерби Италии против «Ювентуса» и сыграет с мадридским «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – «Интер» разделил первое место в своей группе с «Реал Сосьедадом», не потерпев ни одного поражения.

Бывший тренер «Интера» Жозе Моуриньо сказал, что «клуб должен выиграть Серию А с отрывом в 20 очков», когда был главным тренером «Ромы» в начале этого сезона.

Вряд ли «Интер» станет чемпионом с таким же запасом, как «Наполи» в прошлом сезоне, но Индзаги создал адаптируемую и устойчивую команду. Успех на внутренней арене и европейская слава с Лаутаро в атаке реальны как никогда.

Лиам Тарм, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух