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Лига чемпионов
17 февраля 2024, 00:07 | Обновлено 17 февраля 2024, 01:24
806
0

Экс-игрок Баварии и МЮ оценил перформанс Лунина в матче ЛЧ

Оуэн Харгривз оценил матч украинца против «РБ Лейпциг»

17 февраля 2024, 00:07 | Обновлено 17 февраля 2024, 01:24
806
0
Экс-игрок Баварии и МЮ оценил перформанс Лунина в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

Бывший хавбек «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз прокомментировал игру Лунина в этом матче.

«Лунин заслуживает похвалы, он совершил замечательные сейвы против «РБ Лейпциг», – сказал Харгривз.

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Андрею Лунину.

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Оуэн Харгривз Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал
Источник Twitter
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