Экс-игрок Баварии и МЮ оценил перформанс Лунина в матче ЛЧ
Оуэн Харгривз оценил матч украинца против «РБ Лейпциг»
Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.
В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.
Бывший хавбек «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз прокомментировал игру Лунина в этом матче.
«Лунин заслуживает похвалы, он совершил замечательные сейвы против «РБ Лейпциг», – сказал Харгривз.
Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Андрею Лунину.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У украинского вратаря контракт до 2025 года
Нынешний владелец провансальцев не слишком доволен результатами команды