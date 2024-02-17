Экс-игрок Баварии и МЮ оценил перформанс Лунина в матче ЛЧ

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

Бывший хавбек «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз прокомментировал игру Лунина в этом матче.

«Лунин заслуживает похвалы, он совершил замечательные сейвы против «РБ Лейпциг», – сказал Харгривз.

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Андрею Лунину.