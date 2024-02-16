Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Марсель – Шахтер
Поединок пройдет 22 февраля в 22:00 во французском Марселе
22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».
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Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.
«Шахтер» занял третье место в группе Лиги чемпионов (9 очков), благодаря чему перешел в плей-офф Лиги Европы.
А «Марсель» закончил осень на 2-й позиции в группе Лиги Европы (11 баллов) и остался в этом турнире.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Марсель – Шахтер
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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