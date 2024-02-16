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Лига Европы
16 февраля 2024, 14:26 | Обновлено 16 февраля 2024, 14:58
88
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Марсель – Шахтер

Поединок пройдет 22 февраля в 22:00 во французском Марселе

16 февраля 2024, 14:26 | Обновлено 16 февраля 2024, 14:58
88
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Марсель – Шахтер
ФК Шахтер

22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

«Шахтер» занял третье место в группе Лиги чемпионов (9 очков), благодаря чему перешел в плей-офф Лиги Европы.

А «Марсель» закончил осень на 2-й позиции в группе Лиги Европы (11 баллов) и остался в этом турнире.

  • Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Марсель – Шахтер

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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