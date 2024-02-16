Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 8.5? Стала известна оценка Трубина за матч в Лиге Европы
Лига Европы
16 февраля 2024, 08:50 | Обновлено 16 февраля 2024, 09:08
660
0

У кого 8.5? Стала известна оценка Трубина за матч в Лиге Европы

«Бенфика» вырвали победу у «Тулузы»

16 февраля 2024, 08:50 | Обновлено 16 февраля 2024, 09:08
660
0
У кого 8.5? Стала известна оценка Трубина за матч в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

15 февраля состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» вырвала победу у французской «Тулузы» на домашнем стадионе – 2:1.

За «орлов» с первых минут на поле появился вратарь Анатолий Трубин. Украинец пропустил один гол и осуществил один сейв в этом матче и получил от статистического портала WhoScored самую низкую оценку среди всех игроков «Бенфики» – 6.00 баллов.

Наивысшую оценку в матче получил звездный вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария, оформивший дубль в матче против «Тулузы», дважды реализовав пенальти. WhoScored оценил чемпиона мира в 8.5 баллов.

Оценки матча Бенфика – Тулуза от WhoScored

По теме:
Бенфика – Тулуза – 2:1. Трубин и два пенальти Ди Марии. Видео голов и обзор
ЛЕ. Бенфика с Трубиным вырвала победу у Тулузы. Фиаско потерпела Брага
Матвиенко – лучший в составе Шахтера. Оценки за матч Лиги Европы
WhoScored Анхель Ди Мария Бенфика Тулуза лучший игрок Анатолий Трубин оценки
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брага – Карабах – 2:4. Главная сенсация плей-офф. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16 февраля 2024, 03:45 0
Брага – Карабах – 2:4. Главная сенсация плей-офф. Видео голов и обзор матча
Брага – Карабах – 2:4. Главная сенсация плей-офф. Видео голов и обзор матча

Азербайджанский клуб уверенно разобрался с бывшим участником ЛЧ

Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Футбол | 16 февраля 2024, 05:22 18
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор

У украинского вратаря контракт до 2025 года

Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
Футбол | 15.02.2024, 21:48
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
СТЕПАНЕНКО: «Мы пропустили из-за собственных ошибок»
Футбол | 16.02.2024, 04:02
СТЕПАНЕНКО: «Мы пропустили из-за собственных ошибок»
СТЕПАНЕНКО: «Мы пропустили из-за собственных ошибок»
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 15.02.2024, 18:20
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
16.02.2024, 07:00 14
Футбол
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
14.02.2024, 20:16 16
Футбол
Куртуа и другие звезды футбола оценили перформанс Лунина в матче ЛЧ
Куртуа и другие звезды футбола оценили перформанс Лунина в матче ЛЧ
14.02.2024, 09:34
Футбол
Сон Хын Мин подрался со звездой ПСЖ и пострадал. Стали известны подробности
Сон Хын Мин подрался со звездой ПСЖ и пострадал. Стали известны подробности
14.02.2024, 21:16 3
Футбол
Экс-первая ракетка выиграла 7-й матч за 7 дней в 2 странах и вышла на Осаку
Экс-первая ракетка выиграла 7-й матч за 7 дней в 2 странах и вышла на Осаку
14.02.2024, 17:01 2
Теннис
ФОТО. Забарный мощно отреагировал на уничтожение российского корабля
ФОТО. Забарный мощно отреагировал на уничтожение российского корабля
14.02.2024, 21:57 2
Футбол
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
15.02.2024, 21:47 312
Футбол
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
14.02.2024, 18:37 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем