У кого 8.5? Стала известна оценка Трубина за матч в Лиге Европы
«Бенфика» вырвали победу у «Тулузы»
15 февраля состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» вырвала победу у французской «Тулузы» на домашнем стадионе – 2:1.
За «орлов» с первых минут на поле появился вратарь Анатолий Трубин. Украинец пропустил один гол и осуществил один сейв в этом матче и получил от статистического портала WhoScored самую низкую оценку среди всех игроков «Бенфики» – 6.00 баллов.
Наивысшую оценку в матче получил звездный вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария, оформивший дубль в матче против «Тулузы», дважды реализовав пенальти. WhoScored оценил чемпиона мира в 8.5 баллов.
Оценки матча Бенфика – Тулуза от WhoScored
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