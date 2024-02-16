У кого 8.5? Стала известна оценка Трубина за матч в Лиге Европы

15 февраля состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» вырвала победу у французской «Тулузы» на домашнем стадионе – 2:1.

За «орлов» с первых минут на поле появился вратарь Анатолий Трубин. Украинец пропустил один гол и осуществил один сейв в этом матче и получил от статистического портала WhoScored самую низкую оценку среди всех игроков «Бенфики» – 6.00 баллов.

Наивысшую оценку в матче получил звездный вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария, оформивший дубль в матче против «Тулузы», дважды реализовав пенальти. WhoScored оценил чемпиона мира в 8.5 баллов.

Оценки матча Бенфика – Тулуза от WhoScored