Итоги игрового дня Лиги конференций. Камбэк Аякса, ничья Айнтрахта

Вечером 15 января состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Нидерландский Аякс забил два мяча в компенсированное время и добился ничьей в матче против Буде-Глимт (2:2).

Немецкий Айнтрахт с таким же счетом на выезде сыграл вничью с бельгийской командой Юнион Сен-Жилуаз (2:2).

Ответные поединки пройдут 22 февраля.

Лига конференций. 1/16 финала

Первые матчи, 15 февраля

19:45. Мольде (Норвегия) – Легия (Польша) – 3:2

19:45. Олимпиакос (Греция) – Ференцварош (Венгрия) – 1:0

19:45. Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Айнтрахт (Германия) – 2:2

19:45. Штурм Грац (Австрия) – Слован Братислава (Словакия) – 4:1

22:00. Аякс (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:2

22:00. Бетис (Испания) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:1

22:00. Маккаби Хайфа (Израиль) – Гент (Бельгия) – 1:0

22:00. Серветт (Швейцария) – Лудогорец (Болгария) – 0:0

Результаты игрового дня