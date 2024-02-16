Итоги игрового дня Лиги конференций. Камбэк Аякса, ничья Айнтрахта
Вечером 15 января состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций
Вечером 15 января состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.
Нидерландский Аякс забил два мяча в компенсированное время и добился ничьей в матче против Буде-Глимт (2:2).
Немецкий Айнтрахт с таким же счетом на выезде сыграл вничью с бельгийской командой Юнион Сен-Жилуаз (2:2).
Ответные поединки пройдут 22 февраля.
Лига конференций. 1/16 финала
Первые матчи, 15 февраля
19:45. Мольде (Норвегия) – Легия (Польша) – 3:2
19:45. Олимпиакос (Греция) – Ференцварош (Венгрия) – 1:0
19:45. Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Айнтрахт (Германия) – 2:2
19:45. Штурм Грац (Австрия) – Слован Братислава (Словакия) – 4:1
22:00. Аякс (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:2
22:00. Бетис (Испания) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:1
22:00. Маккаби Хайфа (Израиль) – Гент (Бельгия) – 1:0
22:00. Серветт (Швейцария) – Лудогорец (Болгария) – 0:0
Результаты игрового дня
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