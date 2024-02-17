Лига конференций17 февраля 2024, 04:35 | Обновлено 17 февраля 2024, 06:00
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Серветт – Лудогорец – 0:0. Сыграл экс-хавбек Зари. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги конференций
17 февраля 2024, 04:35 | Обновлено 17 февраля 2024, 06:00
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Вечером 15 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.
Серветт (Швейцария) и Лудогорец (Болгария) разошлись миром (0:0).
У хозяев поля в матче сыграл Гаэль Ондуа, экс-хавбек Зари. В начале 2018 года он числился в составе, но не сыграл ни одной встречи за луганскую команду.
Ответные поединки пройдут 22 февраля.
Лига конференций. 1/16 финала
Первые матчи, 15 февраля
22:00. Серветт (Швейцария) – Лудогорец (Болгария) – 0:0
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