Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серветт – Лудогорец – 0:0. Сыграл экс-хавбек Зари. Видеообзор матча
Лига конференций
Серветт
15.02.2024 22:00 – FT 0 : 0
Лудогорец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
17 февраля 2024, 04:35 | Обновлено 17 февраля 2024, 06:00
11
0

Серветт – Лудогорец – 0:0. Сыграл экс-хавбек Зари. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги конференций

17 февраля 2024, 04:35 | Обновлено 17 февраля 2024, 06:00
11
0
Серветт – Лудогорец – 0:0. Сыграл экс-хавбек Зари. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Ондуа

Вечером 15 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Серветт (Швейцария) и Лудогорец (Болгария) разошлись миром (0:0).

У хозяев поля в матче сыграл Гаэль Ондуа, экс-хавбек Зари. В начале 2018 года он числился в составе, но не сыграл ни одной встречи за луганскую команду.

Ответные поединки пройдут 22 февраля.

Лига конференций. 1/16 финала

Первые матчи, 15 февраля

22:00. Серветт (Швейцария) – Лудогорец (Болгария) – 0:0

По теме:
Маккаби Хайфа – Гент – 1:0. Обидчики Зари проиграли. Видео гола и обзор
Штурм Грац – Слован Бр – 4:1. Как забил Жерсон Родригеш. Видео голов, обзор
Мольде – Легия – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
Лига конференций Серветт Лудогорец видео голов и обзор Гаэль Ондуа
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вильярреал и Хетафе не определили победителя в битве середняков
Футбол | 17 февраля 2024, 01:05 0
Вильярреал и Хетафе не определили победителя в битве середняков
Вильярреал и Хетафе не определили победителя в битве середняков

На гол Неманьи Максимовича после перерыва ответил Альберто Морено

В Испании обнародовали важное решение Анчелотти по Лунину
Футбол | 16 февраля 2024, 10:17 2
В Испании обнародовали важное решение Анчелотти по Лунину
В Испании обнародовали важное решение Анчелотти по Лунину

Главный тренер «Реала» закрыл вратарские дебаты в клубе

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 16.02.2024, 20:30
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
Футбол | 16.02.2024, 22:30
Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
Футбол | 16.02.2024, 09:19
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Джорджина похвасталась дорогим подарком от Роналду ко Дню влюбленных
ФОТО. Джорджина похвасталась дорогим подарком от Роналду ко Дню влюбленных
15.02.2024, 14:44 5
Футбол
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
15.02.2024, 18:12 1
Бокс
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
15.02.2024, 21:48
Футбол
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
15.02.2024, 18:20 121
Футбол
Свентек и соперницы. В Дохе определились полуфиналистки WTA 1000
Свентек и соперницы. В Дохе определились полуфиналистки WTA 1000
15.02.2024, 22:17 4
Теннис
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
16.02.2024, 11:27 5
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
15.02.2024, 06:05 2
Футбол
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
15.02.2024, 21:47 275
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем