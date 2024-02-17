Серветт – Лудогорец – 0:0. Сыграл экс-хавбек Зари. Видеообзор матча

Вечером 15 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Серветт (Швейцария) и Лудогорец (Болгария) разошлись миром (0:0).

У хозяев поля в матче сыграл Гаэль Ондуа, экс-хавбек Зари. В начале 2018 года он числился в составе, но не сыграл ни одной встречи за луганскую команду.

Ответные поединки пройдут 22 февраля.

Лига конференций. 1/16 финала

Первые матчи, 15 февраля

22:00. Серветт (Швейцария) – Лудогорец (Болгария) – 0:0