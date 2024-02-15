Бенфика с Трубиным вырвала победу у Тулузы. Фиаско потерпела Брага
В Лиге Европы Милан отгрузил три мяча Ренну, ничья у Ланса и Фрайбурга
Вечером 15 января состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.
В позднем поединке Бенфика вырвала победу у Тулузы (2:1). Анхель Ди Мария оформил дубль, забив решающий гол на 90+8 минуте с пенальти.
Весь матч за орлов провел украинский голкипер Анатолий Трубин и пропустил один гол.
Фиаско потерпела португальская Брага в поединке с Карабахом из Азербайджана (2:4).
Милан отгрузил три мяча Ренну (3:0), ничья зафиксирована в матче Ланса и Фрайбурга (0:0).
Ответные поединки пройдут 22 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала
Первые матчи, 15 февраля
Бенфика – Тулуза – 2:1
Голы: Ди Мария, 68 (пен), 90+8 (пен) – Деслер, 75
Брага – Карабах – 2:4
Голы: Банза, 44, Моутинью, 90+1 (пен) – Янкович, 21 (пен), Зубир, 54, 69, Жуниньо, 65
Милан – Ренн – 3:0
Голы: Лофтус-Чик, 32, 47, Леау, 53
Ланс – Фрайбург – 0:0
Итоги игрового дня
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