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Лига Европы
Милан
15.02.2024 22:00 – FT 3 : 0
Ренн
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Лига Европы
15 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 16 февраля 2024, 00:21
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Бенфика с Трубиным вырвала победу у Тулузы. Фиаско потерпела Брага

В Лиге Европы Милан отгрузил три мяча Ренну, ничья у Ланса и Фрайбурга

15 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 16 февраля 2024, 00:21
424
0
Бенфика с Трубиным вырвала победу у Тулузы. Фиаско потерпела Брага
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

Вечером 15 января состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

В позднем поединке Бенфика вырвала победу у Тулузы (2:1). Анхель Ди Мария оформил дубль, забив решающий гол на 90+8 минуте с пенальти.

Весь матч за орлов провел украинский голкипер Анатолий Трубин и пропустил один гол.

Фиаско потерпела португальская Брага в поединке с Карабахом из Азербайджана (2:4).

Милан отгрузил три мяча Ренну (3:0), ничья зафиксирована в матче Ланса и Фрайбурга (0:0).

Ответные поединки пройдут 22 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала

Первые матчи, 15 февраля

Бенфика – Тулуза – 2:1

Голы: Ди Мария, 68 (пен), 90+8 (пен) – Деслер, 75

Брага – Карабах – 2:4

Голы: Банза, 44, Моутинью, 90+1 (пен) – Янкович, 21 (пен), Зубир, 54, 69, Жуниньо, 65

Милан – Ренн – 3:0

Голы: Лофтус-Чик, 32, 47, Леау, 53

Ланс – Фрайбург – 0:0

Итоги игрового дня

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Бенфика – Тулуза – 2:1. Трубин и два пенальти Ди Марии. Видео голов и обзор
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Лига Европы Бенфика Тулуза Анхель Ди Мария Анатолий Трубин Брага Карабах Агдам Милан Ренн Ланс Фрайбург Рубен Лофтус-Чик Рафаэл Леау
Источник Sport.ua
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