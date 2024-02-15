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Лига Европы
15 февраля 2024, 23:02 | Обновлено 15 февраля 2024, 23:11
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0

Артем БОНДАРЕНКО: «С Марселем могло быть и лучше, и хуже»

Хавбек «горняков» – о первой игре плей-офф Лиги Европы

15 февраля 2024, 23:02 | Обновлено 15 февраля 2024, 23:11
160
0
Артем БОНДАРЕНКО: «С Марселем могло быть и лучше, и хуже»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко поделился мнением о матче 1/16 финала Лиги Европы против «Марселя» (2:2).

«Скажу так – могло быть и лучше, и хуже. Едем в Марсель со счетом 2:2, где будет немного сложнее – сами знаете, какие там болельщики. Но почувствовали этот ритм официального матча, что очень важно. Так что посмотрим. Думаю, что мы в неплохой физической форме. Хотя поле было достаточно тяжелым. Но все же, с точки зрения физической готовности мы выглядели прилично. Дальше будет прогрессировать.

Ничья -– результат лучше, чем если бы мы проиграли 1:2. Но все имеют такое ощущение, что могли сыграть лучше. А 2:2 – это результат, при котором ничего не потеряно. Нас ждет тяжелый ответный матч на «Велодроме». Нужно смелее играть в свой футбол и все получится», – признался Бондаренко.

Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» – «Шахтер» состоится 22 февраля.

Ранее впечатлениями от первой встречи украинского и французского клубов поделился спортдиректор дончан Дарио Срна.

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Артем Бондаренко Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Марсель Марсель
Источник Террикон
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