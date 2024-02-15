Дарио СРНА: «В Марселе будет тяжело, но идем до конца»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна поделился впечатлениями о первом поединке 1/16 финала Лиги Европы с французским «Марселем», который принес ничью 2:2.

«Доволен и недоволен. Считаю, что мы были ближе к победе, с учетом, что это первая официальная игра за два месяца. Начали хорошо. Последний пас иногда был не очень хорошим, но показали характер после 0:1 и 1:2.

Для Эгиналду и Кевина сегодня это была вообще первая игра. В принципе можно быть довольным - все впереди. Я очень доволен уровнем подготовки. В Марселе нам нужна только победа. Поэтому и такой настрой – только на победу. Будет тяжело, но идем до конца», – заявил Дарио Срна.

Ответный матч плей-офф Лиги Европы «Марсель» - «Шахтер» состоится во Франции 22 февраля.