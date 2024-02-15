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  4. Дарио СРНА: «В Марселе будет тяжело, но идем до конца»
Лига Европы
15 февраля 2024, 22:46 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:54
463
1

Дарио СРНА: «В Марселе будет тяжело, но идем до конца»

Топ-менеджер «горняков» – о матча против «Марселя»

15 февраля 2024, 22:46 | Обновлено 15 февраля 2024, 22:54
463
1
Дарио СРНА: «В Марселе будет тяжело, но идем до конца»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна поделился впечатлениями о первом поединке 1/16 финала Лиги Европы с французским «Марселем», который принес ничью 2:2.

«Доволен и недоволен. Считаю, что мы были ближе к победе, с учетом, что это первая официальная игра за два месяца. Начали хорошо. Последний пас иногда был не очень хорошим, но показали характер после 0:1 и 1:2.

Для Эгиналду и Кевина сегодня это была вообще первая игра. В принципе можно быть довольным - все впереди. Я очень доволен уровнем подготовки. В Марселе нам нужна только победа. Поэтому и такой настрой – только на победу. Будет тяжело, но идем до конца», – заявил Дарио Срна.

Ответный матч плей-офф Лиги Европы «Марсель» - «Шахтер» состоится во Франции 22 февраля.

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Дарио Срна Лига Европы Шахтер - Марсель Шахтер Донецк Марсель
Источник Террикон
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said_said
У сенсі "кінець у Марселі"?
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